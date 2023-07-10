O ürünler için duyuru yapıldı! Yüzde 30 zam geliyor: Etikete yansımadan acele edin!

Seçimlerin ardından ülke genelinde peş peşe zam haberleri gelmeye başladı ve bu durum vatandaşları endişelendirdi. Özellikle asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam ve en düşük memur maaşının 22 bin TL bandına çıkarılması sonrasında, bu sabah bütün ürünlerde KDV artışına gidildi.



EN AZ YÜZDE 30 ZAM GELECEK





Ankara'da Organize Sanayi Bölgesinde lokanta işletmeciliği yapan İsmet İlkutlu, seçimin hemen ardından zamların görünmeye başladığını belirtti. Yağa yapılan zamın 6-7 TL indirimden 9 TL'ye çıktığını ifade eden İlkutlu, bu zam dalgasının devam edeceğine inandığını dile getirdi. Esnaf İsmail Yalçınkaya ise tedarikçilerin "Alabildiğiniz kadar mal alın. Bir ay içinde bütün ürünlere en az yüzde 30 zam gelecek" dediklerini aktardı.

İsmet İlkutlu, dört yıl önce açtığı esnaf lokantasında 4 çeşit yemeği 18 TL'ye sattığını ancak şu an fiyatın 70 TL'ye kadar yükseldiğini belirtti. Bir hafta içinde un fiyatları arasında 30 TL fark olduğunu ve gazlı içeceklerden, yağdan, salçadan da benzer şekilde zam geldiğini paylaşan İlkutlu, sebze giderlerinin de büyük ölçüde arttığını ifade etti. İşçi çıkarmalarının yaşandığını ve bu durumun kendilerini de etkilediğini söyleyen İlkutlu, bu zamların devam edeceğini ve işçilikten kısma, işten çıkarma veya mesai artırma gibi çözümler aradıklarını dile getirdi.

Seçimlerin ardından gıda ürünlerine zam gelmesi beklenirken, esnaf İsmail Yalçınkaya da tedarikçilerin bir ay içinde tüm ürünlere en az yüzde 30 zam yapacaklarını belirtti. Yalçınkaya, bu zam dalgasına engel olamayacaklarını ve fiyatları ona göre yeniden değerlendireceklerini ifade etti. Bu durumun tüketici gücünü olumsuz etkileyebileceğini ve daha önce pandemi döneminde yaşadıkları gibi müşterilerin yemek almaktan vazgeçebileceğini belirten Yalçınkaya, bu konuda zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Ülkede artan zamlar ve ekonomik belirsizlikler, vatandaşların günlük hayatlarını etkilemeye devam ediyor. Tüketici olarak, fiyat artışlarına karşı dikkatli olmak ve bütçeleri doğru yönetmek önem kazanıyor.