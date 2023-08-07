O tarihe kadar süreniz var! Başvuranlar parasını geri alıyor: Resmi Gazete'de duyuruldu

Hazine Bakanlığı cezaları kaldırdı. Ödenen cezalar da iade edilecek. Para iadesi almak için 31 Aralık 2024'e kadar başvurmanız gerekir.

Yeni tip koronavirüs tüm dünya genelinde hızla yayılmış ve bu kapsamda uygulanan tedbirler arasında ise maske kullanma zorunluluğu getirilmişti. Bu tedbirlere uymayan vatandaşlara süreç içerisinde para cezaları kesilirken uygulanan para cezalarına ilişkin çok önemli karar alındığı bilgisi paylaşıldı. İlgili idari yaptırımlar çerçevesinde kesilen para cezalarının kişilere iade edileceği ve son başvuru tarihinin ise 31 Aralık 2024 olduğu bildirildi.

MASKE CEZASI İADE EDİLECEK





Maliye Bakanlığı, koronavirüsün ilk kez tespit edildiği 11 Mart 2020'den 9 Kasım 2022'ye kadar toplanan para cezalarının kaldırılacağını ve kesilen paraların iade edileceğini açıkladı. İşlem, Resmi Gazete'de de yayınlanan bir başvuru formu gerektiriyor.

Yapılan basın açıklamasında, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik idari yaptırımlar kapsamında, Anayasa Mahkemesi'nin kanuna aykırılık nedeniyle verilen cezalara ilişkin 5 Nisan 2023 tarihli kararının kaldırıldığı, "Toplanan idari para cezaları ise iade edilmez” hükmü Yargıtay tarafından kaldırılmıştır.

Bu nedenle ödenmiş olan para cezalarının, talebi halinde işlemi gerçekleştiren idari birime sunulmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre geri ödeneceği belirtilmiştir.

Başvuru formu aşağıdaki gibidir: