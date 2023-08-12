O ilde hem suya hem ulaşıma çifte zam! Yeni fiyat tarifesi ceplere alev aldıracak

Vatandaş her yeni güne zam haberiyle uyanmaya devam ediyor! Suya ve ulaşıma çifte zam geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Artan akaryakıt fiyatları sebebiyle ulaşım fiyatları artarken bu ilde suya da zam yapıldı! Vatandaşın cebi yanmaya devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU İLDE SUYA VE ULAŞIMA ZAM GELDİ

Düzce Belediyesi geçtiğimiz günlerde Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı esnasında 27 madde değerlendirildi. Yapılan görüşmeler sonrasında 2023 senesi için ulaşıma ve suya zam yapıldı.





Elektronik kart ile tam bilet ücreti 16 TL'ye yükseldi. İndirimli biniş ücreti ise 10 TL oldu. Tek binişlik kart 18 TL, kredi kartı biniş ücreti 17 TL, genç kart ise 380 TL olarak güncellendi. Su fiyatlarına da zam yapıldı. Meskenlerde kullanılan su 25 metreküpe kadar 10.75 TL'ye, 25 metreküpten sonrası ise 21.50 TL'ye yükseldi. Diğer gündem maddeleri de meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi ve kararlaştırıldı.