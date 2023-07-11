Milyonlarca kişiye ek zam müjdesi geliyor! Memur, emekli, EYT'liler dikkat: Tarih verildi

Emekli maaşları memur maaşlar asgari ücretler bakım aylıkları ne kadar oldu? İşte temmuz ayı ile birlikte alınacak maaşlar...

Emekli maaşlarına ve emekli aylıklarına büyük bir zam yapılmaya hazırlanıyor. Yeni emekli ve memur maaşları detaylı bir şekilde hesaplandı. Polis, hemşire, doktor, öğretmen gibi meslek gruplarının en düşük maaşları ortaya çıktı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında aylık bağlanan veya başvurusunu mart veya nisan ayında yapanlar, temmuz zammı ve refah payı artışından faydalanacak. En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükselirken, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Memur ve emekliler, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz itibarıyla almaya başlayacaklar. Memur maaşlarına 8 bin 77 lira ek artış getiren yasal düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda onaylanacak ve yürürlüğe girecek. İşte emekli ve memur maaşlarıyla ilgili en güncel detaylar son dakika haberimizde yer alıyor. İşte detaylar....





BU AY MAAŞLAR YÜKSELİYOR. KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Bu ay, yaklaşık 20 milyon asgari ücretli, emekli, memur ve kamu işçisinin geliri arttı. En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükselirken, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. İşte diğer ayrıntılar...





Memurlar ve emekliler, 15 Temmuz'dan itibaren zamlı maaş ve aylıklarını alacaklar. Memur maaşlarına 8 bin 77 lira ek artış getiren yasal düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşarak yürürlüğe girecek.

Yapılan zam, 1 Temmuz itibarıyla geçerli olduğu için memurlara 14 günlük fark da ödenecek. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında aylık bağlanan veya Mart, Nisan aylarında başvuru yapan herkes temmuz zammı ve refah payı artışından yararlanacak.

Kıdem tazminatı hesaplamalarında sadece memur maaş katsayısı dikkate alınacak. Kıdem tazminatı tavanı ise yıl sonuna kadar 23 bin 490 lira olarak uygulanacak. En düşük emekli aylığı ise 7.500 lira olarak devam edecek. Yüzde 25'lik zam kök aylıklara uygulanacak ve 5 bin lira ve altındaki kök aylıkları 7.500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

EYT kapsamında mart ayında dilekçe verenler de yüzde 25 zamdan yararlanacaklar. EYT'li olup emekli aylığı 7.550 lira olanlar 9.437 lira, 8.000 lira olanlar 10.000 lira, 8.700 lira olanlar ise 10.875 lira aylık alacaklar.

En düşük memur emekli aylığı 9.877 liraya yükseldi. Diğer emekli aylıkları da belirlenen oranlarda artış gösterdi. Zamlı maaşlar ve aylıklar bu ay içinde ödenecek.

Memura yapılan seyyanen zam vergiye tabi olmayacak. Ödemeler Meclis onayından sonra başlayacak ve memur emeklilerine 15 Temmuz'da yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 17-28 Temmuz tarihleri arasında ödemelerini alacaklar.

Memur emeklileri temmuz aylığını 1-5 Temmuz tarihleri arasında aldı. Zam farkı ise SGK tarafından duyurulacak bir tarihte ödenecek. Memurlara yapılan maaş ödemeleri için sistem dün kapandığından dolayı fark ek bordro olarak yansıtılacak.

İlave ödeme, memurun mali ve sosyal haklarında artışa sebep olmayacak. Ancak hasta, yaşlı veya engelli yakınlarına bakanlara yapılan sosyal ödemeler memur maaş katsayısı ile birlikte artacak. Örneğin, evde bakım desteği alanlara verilen destek miktarı 5 bin 97 liraya, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstüne ödenen aylık ise 2 bin 348 liraya çıktı.

Memur zammıyla birlikte, kamuda çalışan uzman memur 22 bin 938 lira, uzman öğretmen 29 bin 538 lira, 4/1 öğretmen 26 bin 654 lira, polis memuru 29 bin 525 lira, profesör 48 bin 124 lira, üniversite mezunu şube müdürü 32 bin 451 lira, uzman doktor 54 bin 959 lira, üniversite mezunu hemşire 26 bin 440 lira, mühendis (1/4) 33 bin 122 lira ve kamuda çalışan hizmetli 20 bin 376 lira maaş alacaklar.