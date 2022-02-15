Milletvekilleri demokratik ülkelerde halkın temsilini yerine getiren ve halk adına oy veren meclis üyelerine denmektedir. 5 yılda bir yapılan seçimler ile belirlenen milletvekilleri bir partinin yanı sıra bağımsız aday da olabilirler.
Milletvekillerinin görevleri nelerdir?
Meclis araştırmalarının yapılması,
Olağanüstü kongrelere katılması,
Savaş ilanına karar verilmesi,
Yasaların yürürlüğe girmesi ya da kaldırılması,
Bakanlar Kurulu’nun denetlenmesi
Milletlerarası antlaşmaların onaylanması
Ülke gündemine dair açıklamalarda bulunma
Bütçe kanun tasarısı hazırlama gibi görevleri bulunmaktadır.
Milletvekili olmak için gerekli şartlar nelerdir?
T.C vatandaşı olmak,
Askerlik engelinin bulunmaması,
En az ilkokul mezunu olmak,
18 yaşından büyük olmak,
Kaçakçılık ve benzeri suçların işlenmemiş olması,
Kamu yasağının bulunmaması,
1 yıl ve üzeri herhangi bir hapis cezası almamış olmak şartları aranmaktadır.
Milletvekillerinin özellikleri neler?
Ülke gündeminden haberdar olmak
Liderlik özelliği taşıyor olmak
Olaylara siyasi etik ile yaklaşmak
Topluma önek olan kişiler olmak
Özverili olmak
Düşünceleri saygılı bir şekilde belirtebiliyor olmak
Demokratik kurallara uygun hareket etmek
Devlet bütünlüğü anlayışına uygun olmak
Milletvekili hakları nelerdir?
Milletvekillerinde bulunan haklar, milletvekili yasama dokunulmazlığı hakkı, kadın vekiller için doğum izni, özel rozet bulunması, silah taşıma hakkı, protokolde öncelik, sosyal tesislerde öncelik, özel kimlik, trafikte geçiş üstünlüğü gibi hakları bulunmaktadır.
Milletvekili maaşları ne kadardır?
2021 yılı itibari ile milletvekilleri maaşları 25.000 TL'dir.
Emekli milletvekili maaşları ne kadardır?
2021 yılı itibari ile emekli milletvekili maaşları 15.800 TL’dir.