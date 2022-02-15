Milletvekilleri demokratik ülkelerde halkın temsilini yerine getiren ve halk adına oy veren meclis üyelerine denmektedir. 5 yılda bir yapılan seçimler ile belirlenen milletvekilleri bir partinin yanı sıra bağımsız aday da olabilirler.

Milletvekillerinin görevleri nelerdir?

Meclis araştırmalarının yapılması,

Olağanüstü kongrelere katılması,

Savaş ilanına karar verilmesi,

Yasaların yürürlüğe girmesi ya da kaldırılması,

Bakanlar Kurulu’nun denetlenmesi

Milletlerarası antlaşmaların onaylanması

Ülke gündemine dair açıklamalarda bulunma

Bütçe kanun tasarısı hazırlama gibi görevleri bulunmaktadır.

Milletvekili olmak için gerekli şartlar nelerdir?

T.C vatandaşı olmak,

Askerlik engelinin bulunmaması,

En az ilkokul mezunu olmak,

18 yaşından büyük olmak,

Kamu haklarından yoksun olmamak,

Kaçakçılık ve benzeri suçların işlenmemiş olması,

Kamu yasağının bulunmaması,

1 yıl ve üzeri herhangi bir hapis cezası almamış olmak şartları aranmaktadır.

Milletvekillerinin özellikleri neler?

Ülke gündeminden haberdar olmak

Liderlik özelliği taşıyor olmak

Olaylara siyasi etik ile yaklaşmak

Topluma önek olan kişiler olmak

Özverili olmak

Düşünceleri saygılı bir şekilde belirtebiliyor olmak

Demokratik kurallara uygun hareket etmek

Devlet bütünlüğü anlayışına uygun olmak

Milletvekili hakları nelerdir?

Milletvekillerinde bulunan haklar, milletvekili yasama dokunulmazlığı hakkı, kadın vekiller için doğum izni, özel rozet bulunması, silah taşıma hakkı, protokolde öncelik, sosyal tesislerde öncelik, özel kimlik, trafikte geçiş üstünlüğü gibi hakları bulunmaktadır.

Milletvekili maaşları ne kadardır?

2021 yılı itibari ile milletvekilleri maaşları 25.000 TL'dir.

Emekli milletvekili maaşları ne kadardır?

2021 yılı itibari ile emekli milletvekili maaşları 15.800 TL’dir.