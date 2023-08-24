Memurlara memur emeklilerine zam oranı açıklandı! Bakan 'en az bu kadar' diyerek duyurdu!

Bakan Işıkhan'dan Kamu Görevlilerine Müjdeli Zam Haberi: Yüzde 45'e Yakın Artış Geliyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Hizmet Kolları İmza Töreni'nde tüm kamu görevlilerini yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık ev sahipliğinde gerçekleşen törende Bakan Işıkhan, kamu görevlilerine yapılacak zam oranının yüzde 45'e yakın olacağını belirtti. Bu açıklama, kamu çalışanları arasında büyük bir merakla beklenen gelişmeyi duyurdu.

Bakan Işıkhan, kamu toplu sözleşmeleri çerçevesinde yapılan bu zamın, kamu görevlilerinin maaşlarında olumlu bir etki yaratacağını ve ekonomik koşullarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, kamu görevlilerinin sosyal ve ekonomik haklarının korunması ve iyileştirilmesine yönelik çabaların sürdürüleceğini vurguladı.

Kamu görevlileri, bu zam haberiyle geleceğe dair daha umutlu bir bakış açısıyla yaklaşırken, zam oranlarının tam olarak belirlenmesi ve uygulanma detaylarının kamuoyuyla paylaşılması merakla bekleniyor.





Bakan Işıkhan, İşçi ve Memur Kesiminin Hak Görüşmelerini Değerlendirdi: "Süreç İyi Geçti"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ve memur kesimini ilgilendiren 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal hak görüşmelerinin kısmi de olsa olumlu bir uzlaşmayla sonuçlandığını belirtti. Işıkhan, bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Bakan Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendika başkanları ile temsilcilerine, sürecin titizlikle yönetilmesi ve sonuçlandırılması nedeniyle teşekkür etti. Ayrıca, bu süreçte emeği geçen herkesin yoğun çaba sarf ettiğine dikkat çekti.

Sosyal diyalogun arttığı ve iletişim kalıplarının geliştirildiği bir süreç yaşandığını vurgulayan Işıkhan, "Haklarınızı helal edin çünkü aslında bu süreç iyi geçti" şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, işçi ve memur kesiminin merakla beklediği hak görüşmelerinin olumlu bir şekilde ilerlediğini ve taraflar arasındaki iletişimin güçlendiğini gösteriyor.

2024'te Yapılacak Zam Artışı Yüzde 40-45'e Yaklaşıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti hükümetinin enflasyonla mücadelede kamu görevlileri, çalışanlar, esnaf, çiftçiler ve emeklileri korumaya yönelik adımlar attığını belirtti. Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Hizmet Kolları İmza Töreni'nde yaptığı açıklamada, 2024 yılında tüm kamu görevlilerine yüzde 40-45'e yakın bir zam artışının yapılacağını duyurdu. Bu zam oranının oldukça anlamlı bir adım olduğunu vurguladı.

Bakan Işıkhan, mali sıkıntıların çözümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkin bir rol oynadığını ifade ederek, alınan kararların ülke için hayırlı olmasını temenni etti. Zam konusundaki bu açıklama, kamu görevlileri ve çalışanlar arasında büyük bir beklenti yaratırken, ekonomik kalkınmanın sosyal kesimleri de kapsayacak şekilde sürdürüldüğünü gösteriyor.

Mali ve Sosyal Haklarda Uzlaşma Sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Hizmet Kolları İmza Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, kamu görevlileri ve çalışanlarının 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarına dair yapılan görüşmelerde kısmi de olsa uzlaşma sağlandığını belirtti. Bu sonucun olumlu bir adım olduğunu ifade eden Işıkhan, “Türkiye Yüzyılı’na yakışan bir başlangıç yaptık. Ancak, mali haklar konusunda genel bir uzlaşmanın sağlanması çok daha olumlu olurdu” şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yapılan uzlaşmanın ardından hizmet kolları sözleşmesini imzalayarak süreci resmi olarak tamamladılar. Bu imza töreni, kamu görevlileri ve çalışanları için önemli bir aşamanın simgesi olarak görülüyor. Uzlaşıyla birlikte, kamu sektöründe çalışanların mali ve sosyal haklarının gözetildiği bir dönem başlangıcı yapıldığı vurgulanıyor.

İşçi ve memur kesiminin 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarına dair görüşmelerin kısmi de olsa uzlaşmayla sonuçlandığını ifade etti. Işıkhan, yapılan uzlaşmanın ülkenin geleceğine yakışan bir adım olduğunu belirtirken, genel bir mali uzlaşmanın daha olumlu olabileceğine dikkat çekti. Bakan Işıkhan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, imza töreniyle süreci resmi olarak tamamladılar. Bu uzlaşmanın kamu görevlileri ve çalışanları için önemli bir aşama olduğu vurgulanıyor, çünkü mali ve sosyal hakların gözetildiği bir dönem başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu süreçle birlikte, kamu sektöründe çalışanların beklentilerinin dikkate alındığı ve geleceğe dair umutların yeşerdiği görülüyor. Uzlaşma, kamu sektörünün istikrarı ve çalışanların refahı açısından büyük bir öneme sahip.