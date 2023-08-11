Memur zammında ilk rakam ortaya çıktı! 2024'te en düşük memur maaşı bu kadar olacak

Memur Zammı için Görüşmeler Başlıyor: Taban Ücret Belirleniyor

Toplu sözleşme görüşmelerinde, milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren taban ücret belirlendi. Önümüzdeki iki yıl boyunca geçerli olacak maaş artışlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde, genel talepler konusunda müzakere süreci başlatıldı. Memur-Sen, taban ücret talebini 22 bin liradan 30 bin liraya yükseltti. Bu gelişme, memur ve memur emeklilerinin maaşlarını belirleyecek olan görüşmelerin gündeminde önemli bir adım olarak yer alıyor. İşte detaylar...





MEMUR ZAMMI İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Toplu sözleşme görüşmeleri, yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini etkileyen önemli bir aşamaya ulaştı. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmeler kapsamında, 11 farklı hizmet koluna yönelik teklifler ve memurların genel talepleri üzerine ilk görüşmeler yapıldı. Görüşmelere dair son aşama, genel talepler ve komisyon raporlarının detaylı şekilde ele alındığı bir aşama olarak dün tamamlandı. Müzakerelerin hafta sonuna kadar sürmesi öngörülüyor ve bu sürecin ardından hükümetin zam teklifinin şekillenmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarını belirleyecek nitelik taşıyor.

İşte diğer ayrıntılar...





Hükümetin Memur Zam Teklifi: 14 Ağustos'ta Belli Olacak

Hükümetin memur ve memur emeklilerine yönelik zam teklifi ile 3 aylık dönemlerle artan maaş talebinin yaklaşık bir hafta sonra, 14 Ağustos Pazartesi günü netleşmesi bekleniyor. Müzakere süreci içinde Memur-Sen, gerçek enflasyon artışlarına dikkat çekerek, piyasadaki reel koşullara uygun bir zam teklifi yapılması gerektiğini vurgulayacak. Ayrıca, en düşük memur maaşının, bekar çalışanların da etkilenmeyeceği bir şekilde düzenlenmesi gerektiği üzerinde durulacak. Memur-Sen, taban ücret olarak 22 bin lira talebi yerine 30 bin liralık bir taban ücret önerisi sunacak. Toplu sözleşme görüşmeleri ay sonuna kadar devam edecek ve son aşamada hakem heyetinin kararı da etkili olabilir. Bu aşamalar, memurların maaş artışlarını belirleyecek olan önemli adımları içeriyor.