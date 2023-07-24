Memur ve memur emekli maaşlarına kök maaş şoku! 22 bin TL rüyalarda kaldı

Memur ve emekli memura yapılan ara zamlar sonrası gözler toplu sözleşmeye çevrildi. Peki maaşlar 22 bin TL olmuyor mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Temmuz ayında yapılan ara zamlar sonrasında memurlar için toplu sözleşme süreci başladı. Peki toplu sözleşme zamları ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLADI

Temmuz ayında memur ve emekli memura yapılan ara zamlar sonrasında toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos tarihinde başlayacak. Görüşmelere temsilciler ve Memur Sen katılım sağlayacak. Memur Sen maaş artışları ve kira yardımlarıyla ilgili 120 maddelik teklifini sunacak. Teklif 24 Temmuz günü vatandaşla paylaşılacak. Memur Sen geçtiğimiz hafta toplu sözleşme ile ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Sunulacak 120 maddenin 74 tanesi yeni, 29 tanesi korunması gereken madde, 17 tanesi geçtiğimiz toplu sözleşme sürecinde çözüme kavuşturulmamış maddeler olacak.





Teklif 24 Temmuz Pazartesi günü vatandaşla paylaşılacak ve aynı gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da sunulacak. İddialara göre toplu sözleşme zamları ile ilgili bir yenilik gelecek. Temmuz ayında memurların maaşlarına yüzde 17.55 oranında zam yapıldı. 11 bin 848 TL olan kök memur maaşı 13 bin 927 TL oldu. 8 bin 77 TL seyyanen zamlar kök ücrete eklenmedi ve ek ödeme olarak maaşlara yansıtıldı. 2024-2025 senesinde olacak toplu sözleşme zamlarının ise 22 bin TL üstünden değil 13 bin 927 TL üstünden hesaplanması bekleniyor. Memur Sen tarafından sunulacak 120 maddelik teklif içinde 3600 ek gösterge konusu da yer alacak. 3600 ek gösterge 4 meslek grubunu da kapsayacak ve birinci derece memurların hepsi dahil olacak. Düzenlemelerden güncel olarak 1. derecede olan memurlar faydalanacak ancak memur emeklileri 3600 ek göstergeye dahil olmayacak. İlk olarak 470 bin üstünde memurun ek göstergeden faydalanması düşünülüyor.