Kredi kartı kullananlara duyuruldu! Bu detayı bilmeyen yandı: Ödenen paralar faiziyle geri istenebilir

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yüz yüze alışverişler yerini internet üzerinden yapılan alışverişlere bırakıyor. Ancak bu yeni alışveriş kültürü beraberinde bazı riskleri de getiriyor. Dolandırıcılık, sahtecilik ve kart bilgilerinin çalınması gibi sorunlarla karşılaşanların yanı sıra iade işlemleri de büyük bir sorun haline geliyor. Bu sorunlarla mücadele eden tüketiciler mahkemelik bile olabiliyorlar. Ancak bir uzmana göre, cayma hakkını kullanırken ekonomik zarara uğrayan tüketicinin bu zararını faiziyle birlikte geri alabilme imkanı bulunuyor.





Sermaye Piyasası Uzmanı ve Bilirkişi Avukat Sedef Selçuk, kredi kartı veya banka kartı kullanarak internet üzerinden alışveriş yapanların dikkat etmesi gereken noktalara değindi. Selçuk'a göre, kart bilgilerinin güvenli bir şekilde paylaşılması için bankaya yönlendirme uygulamasıyla işlem gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, cayma hakkını kullanırken satıcıya noterlikler aracılığıyla bildirimde bulunmak önemlidir.

Selçuk, aynı zamanda tüketicilerin alışveriş yaptıkları web sitelerinin güvenilir ve resmi olmasına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Mesafeli satış sözleşmelerinde yapılan değişikliklerle birlikte bazı ürünlerin iade edilemeyeceğini belirten Selçuk, tüketicilere bu sözleşmeleri dikkatlice okumalarını önerdi.

Cayma hakkının kullanılması durumunda tüketicinin on dört gün içinde ürünü iade etme ve bedelini tamamen geri alma hakkı bulunduğunu belirten Selçuk, ayrıca ekonomik zarara uğrayan tüketicinin tahsil edemediği bedeli yasal faiziyle birlikte geri alabileceğini ifade etti. Cayma süresi içinde ürünün kullanılması durumunda tüketiciye herhangi bir sorumluluk yüklenmeyeceğini ve satıcının on dört gün içinde bedel iadesini yapması gerektiğini de ekledi.





Ancak tüketici cayma hakkını kullanırken bazı sorunlarla karşılaşabilir. Ödeme konusunda aksamalar yaşanması durumunda tüketici finansal zorluklarla karşılaşabilir. Bu durumda tüketicilere öncelikle e-devlet üzerinden şikayetlerini iletmeleri ve gerekli adımları atmaları öneriliyor. Ayrıca, yanlış ürün gönderimi veya ayıplı mal satışı gibi durumlarda da tüketici hakem heyetine başvurarak haklarını arayabileceklerdir.

Sonuç olarak, kredi kartı kullanıcılarının internet üzerinden alışveriş yaparken dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerini almaları gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması durumunda ekonomik zarara uğrayan tüketicilerin faiziyle birlikte iade talep edebileceği unutulmamalıdır. Tüketicilerin bilinçli alışveriş yapmaları ve haklarını korumak için gerekli adımları atmaları önemlidir.