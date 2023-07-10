KDV zammı pompa fiyatlarını değiştirdi! Benzin ve motorine yeni zamlı tarife..

KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından hem benzin hem de motorin zamlandı. Brent ham petrolü, küresel piyasa hareketlerine bağlı olarak 76 doların üzerine çıktı. Benzin fiyatları böylece 30 TL'ye yaklaştı. LPG grubunda da fiyatlarda artış görüldü.

KDV oranları Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda değiştirilmiştir. Yüzde 18'lik satış vergisi yüzde 20, yüzde 8'lik satış vergisi yüzde 10 olarak alınacak. KDV oranlarındaki değişiklik, 3605 Sayılı KDV Kanunu'nun 28. maddesi kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından 10 Temmuz 2023 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak.

76 DOLARIN ÜZERİNE SABİTLENDİ

Brent ham petrolün vadeli işlemleri Cuma günü her varil için 76 doların üzerine çıktı. Azalan küresel arz beklentileri ve küresel büyümeyi ve aynı zamanda da enerji talebini yavaşlatabilecek yüksek faiz oranları korkusu, kazançları baskıladı.

Bu hafta başında Suudi Arabistan, üretim kesintisini Temmuz ve Ağustos ayları boyunca günlük 1 milyon varil artıracağını açıklarken, Rusya önümüzdeki ay içerisinde ihracatı günde 500 bin varil azaltacağını duyurdu.





KAZAKİSTAN VE ÇİN FİYATLARI ETKİLEDİ

Elektrik kesintileri OPEC üyesi Kazakistan'da petrol üretimini keserek Rusya'dan benzin ithali yapmaya zorladı. Bu arada EIA verileri, ABD ham petrolde ve benzin stoklarının güçlü talepten dolayı geçtiğimiz hafta beklenenden fazla biri düşüş gösterdiği görüldü.

Bu arada yatırımcılar, ABD istihdam verileri konusunda Fed'in Temmuz ayında daha fazla sıkılaştırma yapacağına dair beklentileri artırmasıyla temkinli davranıyor. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'deki salgın sonrasında durgun toparlanma hissiyat durumunu baskılamaya devam etti.

AKARYAKIT ÜRÜNLERİNE ZAM GELDİ

KDV'nin yüzde 20 oranına çıkarılması sonrası benzine 40 kuruş zammın geldiği bildirildi. Motorin fiyatları litre başına 38 kuruş arttı. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 26.65 lira. Ankara'da 27.13 lira. İzmir'de 27.15 liraya yükseldi. İstanbul'da motorin 25.20 liradan. Ankara'da 25.67 liradan. İzmir'de 25.78 liradan satılıyor. LPG grubu da %15 arttı.