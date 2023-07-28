KDV zammı BİM'i teğet geçti! Yüzey temizleyici, leke çıkarıcı, tablet deterjanı bir daha bu fiyata bulamazsınız!

KDV zammı BİM'i teğet geçti! Yüzey temizleyici, leke çıkarıcı, tablet deterjanı bir daha bu fiyata bulamazsınız!

İndirim müjdesi yeniden kapınızda. Zamlar havalarda uçuşurken BİM, çoğu üründe fiyatları dibe çekti. İşte detaylar…

BİM, yeni indirim şölenini duyurarak kendi şubelerine vatandaşları davet etti. İşte yeni indirimli BİM ürünleri;

• Diş fırçası 19,75 Türk Lirası

• Parfümlü sprey kolonya 19,50 Türk Lirası

• 200’lü peçete 13,75 Türk Lirası

• Bind Activit bulaşık makinesi tableti premium altmışlı 109 Türk Lirası

• Asprinis Sır genel temizlik sıvısı 5kg 52,50 Türk Lirası

• Gürsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 175 Türk Lirası

• Danone Süprix Çilekli Yoğurt 90 gr 13,75 Türk Lirası

• Marmarabirlik Naturel Sızma Zeytinyağı 500 ml 64,50 Türk Lirası

• Shake Me Milkshake Çeşitleri 250 ml 14,50 Türk Lirası

• Halk Paket Margarin 6’lı 45 Türk Lirası

• Dimes Smoothie Çeşitleri 310 ml 13,50 Türk Lirası

• Dost Yüzde 1.2 Yağlı Ayran 2 Litre 24,50 Türk Lirası

Ekonomi
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