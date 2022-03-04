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Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN UP) Nedir?

Hükûmetin Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde kadınlara istihdam sağlanması ve ekonomide aktif rol almaları için destekleme fonlarından faydalanılacak. Türkiye’nin de maddi katılımda bulunduğu bu fondan Türk iş kadınlarına destekleme kredileri verilecek.

04 Mart 2022 Cuma 17:31
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN UP) Nedir?
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Türkiye’de hükûmet, istihdamın oluşturulması ve kadın emeğinin ekonomide daha fazla yer edinmesi için yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

Kısa adı Women-Up olan AB destekli “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi” projesistart aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yürütülecek bu projede İş kadınlarının daha fazla yatırım ve daha fazla istihdem sağlamaları için desteklenecek

WOMEN-UP BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Avrupa Birliği ile ortaklaşa yönettiği fona başvurular başladı. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre kadın işvereni finansal olarak destekleme ve çalışma hayatına daha fazla kadın katmayı amaçlayan bu proje fiili olarak başladı.

Fondan faydalanmak isteyen iş kadınlara verilecek olan finansal destek, “hibe” şeklinde olacak. Başvurular e-Devlet üzerinden “Kayıtlı Kadım İstihdamının Desteklenmesi Projesi Platformu”na girilerek yapılabilecek. Yapılan başvurular, projelere göre ilgili birimlere yönlendirilecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kadın işveren ve kadın emeğinin resmi olarak yoğun olduğu illerde bu fondan destek verilecek.

Uzun süre yapılan çalışmalarda, sözkonusu hibelerin verileceği iller şunlar:

İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş, Samsun ve Şanlıurfa.

Programa göre 4 bin iş kadınına 4 bin kadın istihdamı sağlamaları halinde 20 ay boyunca hibe desteği verilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı resmi açıklamaya göre adı açıklanan illerdeki kadın işverenler, işe aldığı her kadın için 20 ay boyunca asgari ücretin net oranı tutarında hibe desteği alacak.

Verilen destek hibeleri yine Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri tarafından elektronik ortamda veya bizzat yerinde denetlenecek. İstihdam edilen kadınların çalışma durumları ve üretim koşulları da ayrıca gözden geçirilecek.

İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş, Samsun ve Şanlıurfa illerimizden başvuruda bulunacak iş kadınlarının hibe ile ilgili şartları SGK’nın web sayfasında “Kadın İstihdamının Destelenmesi” butonunu tıklayarak başvuru şartları ve bilgilendirme kılavuzunu inceleyebilecekler.

Başvuruya ilişkin bilgilendirme koşulları ile kılavuz detaylı incelendikten sonra istenen bilgiler eksiksiz olarak formda belirtilmesi gerekiyor.

Toplam 24 sayfadan oluşan Bilgilendirme kılavuzunda hibe konuları ve alanları tek tek belirtiliyor.

KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ HİBE MİKTARI NE KADAR?

13 milyon 700 bin Euroluk olan fondan eksiksiz yararlanabilmek için istenen “koşullar” bölümünün çok dikkatli incelenerek istenilen evrakların düzenlenmesi gerekiyor.

Verilen hibenin oranları da farklılık arz ediyor. Alt limitinin 40 bir Euro olduğu Destekleme Programı’nda üst sınır 400 bin Euro olarak belirtilmiş bulunuyor.

KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİNDEN FAYDALANMAK İÇİN KAÇ KADIN ÇALIŞTIRMAK GEREKİYOR?

Bu hibe fonunda yelpaze oldukça geniş tutuluyor. Amacının tamamen kadın istihdamına yönelik olduğu anlaşılan bu fonda işveren kadınlara desteğin sağlanması için bütün koşullar oluşturulmuş durumda.

Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda bir kadın çalışandan onlarca kadın çalışana kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nden faydalanmak için tek kadın işveren olma zorunluluğu yok. Ortaklı işverenler de faydalanabilecekler.



Son Güncelleme: 04.03.2022 17:31
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Anahtar Kelimeler:
Women UPKadın IstihdamıHibeHibe Destek
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