Kamu çalışanları enflasyon farkı almaya hak kazandı!

Memurların maaşlarına yönelik yeni zam düzenlemesi için Ocak ayı enflasyonu açıklanması beklenmeye başlanmıştı. Verilerin açıklanmasından hemen sonra ise 2021'in ikinci yarısı için oluşan enflasyon ise yüzde 25.47 oranında gerçekleşmişti. Kamuda çalışanları ile birlikte memur emeklilerinin maaşlarına 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30,95 oranında bir iyileştirme yapıldı. Aynı zamanda memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya da hak kazandı.

Memurlar için yapılanmım aynı şekilde kamuda çalışan işçiler içinde yapılması yönünde bir talep sunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, taleple ilgili olumlu yanıtın geldiğini ve memurlarda olduğu gibi ilave zamlarınna da verileceğini söyledi.

Türkiye genelinde yaklaşık 700 bin kamu işçinin yararlanacağı ek zam için Kamu İşveren Sendikası ile Türk-İş, aralarında bir protokol imzalandı. İmzalanan protokolle birlikte kamu işçilerinin ilk 6 ay maaşlarına daha önceden belirlenen yüzde 12 zamma ek olarak "enflasyon farkı" da eklenecek.