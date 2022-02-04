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Kamu çalışanları enflasyon farkı almaya hak kazandı!

Memur ve memur emeklileri için yapılan yüzde 2,5 tutarındaki ek zam, kamuda çalışan işçiler içinde yapılması talep edilmişti. Yapılan bu talep kabul edildi ve kamu çalışanları da enflasyon farkı almaya hak kazandı.

04 Şubat 2022 Cuma 22:32
Kamu çalışanları enflasyon farkı almaya hak kazandı!
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Memurların maaşlarına yönelik yeni zam düzenlemesi için Ocak ayı enflasyonu açıklanması beklenmeye başlanmıştı. Verilerin açıklanmasından hemen sonra ise 2021'in ikinci yarısı için oluşan enflasyon ise yüzde 25.47 oranında gerçekleşmişti. Kamuda çalışanları ile birlikte memur emeklilerinin maaşlarına 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30,95 oranında bir iyileştirme yapıldı. Aynı zamanda memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya da hak kazandı. 

Memurlar için yapılan ek zammım aynı şekilde kamuda çalışan işçiler içinde yapılması yönünde bir talep sunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, taleple ilgili olumlu yanıtın geldiğini ve memurlarda olduğu gibi ilave zamların kamu çalışanlarına da verileceğini söyledi.

Türkiye genelinde yaklaşık 700 bin kamu işçinin yararlanacağı ek zam için Kamu İşveren Sendikası ile Türk-İş, aralarında bir protokol imzalandı. İmzalanan protokolle birlikte  kamu işçilerinin ilk 6 ay maaşlarına daha önceden belirlenen yüzde 12 zamma ek olarak "enflasyon farkı" da eklenecek.



Son Güncelleme: 04.02.2022 22:32
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