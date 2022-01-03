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İsteğe bağlı emeklilik prim ücretleri ne kadar? İsteğe bağlı emeklilik başvuru şartları nelerdir?

Ev hanımlarına vergi ödemeden düşük primlerle emekli olma hakkı tanınıyor. Böylece ev hanımları aile bütçesine katkı sağlayabiliyor. Bu haktan yararlanmak isteyen kadınlar isteğe bağlı emeklilik primlerini araştırıyor. Peki isteğe bağlı emeklilik primleri ne kadar? İsteğe bağlı emeklilik için başvuru şartları nelerdir?

03 Ocak 2022 Pazartesi 22:12
İsteğe bağlı emeklilik prim ücretleri ne kadar? İsteğe bağlı emeklilik başvuru şartları nelerdir?
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Çalışmayan kadınların aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla isteğe bağlı olarak vergi ödemeden emekli olma hakkı tanınıyor. Bu haktan yararlanmak isteyen ev hanımları isteğe bağlı emeklilik primlerini sorguluyor. İşte isteğe bağlı emeklilik başvuru şartları, prim ücretleri ve detaylar...
Çalışmayan kadınların emeklilik ile ilgili işlemlerindeki düzenlemeler devlet kurumları tarafından yapılmaktadır. Bu düzenlemelere göre ev hanımları isteğe bağlı olarak emekli olma hakkına sahiptir. İsteğe bağlı emekli olan kadınlar, sigorta prim tutarını kendi karşılar. Prim ödemeleri sona erince emekli olurlar.

İsteğe bağlı emeklilik için gereken şartlar

Kanun gereği zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak.
Sigortalı olarak çalışmasına rağmen tüm gün çalışmamak ya da 30 günden daha az çalışmak.
Makullük ve yaşlılık aylığı almamak.
18 yaşından büyük olmak.
Başvuruda bulunmak isteyen kişiler, başvurularını Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine yapmalıdır. Kişi başvuru esnasında emeklilik prim tutarlarını kendi ödemelidir. Böylece kişi emeklilik olanaklarından faydalanır. 
Çalışmayan kadınlar  bu koşulları yerine getirdiği zaman isteğe bağlı emekli olabilirler.
İsteğe bağlı emeklilik başvurusu için dikkat edilmesi gerekenler:
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvuru yaparken nüfus cüzdanı ve fotokopisi gerekmektedir.
Kişi adresine en yakın müdürlüğe başvuru yapmalıdır. İsteğe bağlı emeklilik formunu doldurduktan sonra formun işleme alınmasıyla onay süreci başlar.

Elde edilen haklar ve yapılması gerekenler

Kişilerin emeklilik başvuru onayı alması halinde prim ödemeleri yapmaya başlamaları gerekmektedir. Bu durumda kişi her ay primini kendisi öder. Prim ödeme gün sayısı tamamlandıktan sonra emekli olur. Emekli olan kişi, emekli maaşından faydalanabilir.

2021 prim ödemeleri

İsteğe bağlı emeklilik durumunda prim ödemeleri brüt asgari ücretten hesaplanmaktadır. Primlerin en düşük miktarı brüt asgari ücretin %32’si olmalıdır. Böylece emekli olmak isteyenler için ödeyecekleri prim en az 1068 en fazla 7 bin 63’dür. 

Son Güncelleme: 03.01.2022 22:12
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