İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve diğer illere kötü haber! 30 TL birden pahalandı

Taksilerin indi bindi ücretleri büyük şehirlerde artış göstermeye devam ediyor! O şehirlere kötü haber! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAKSİ ÜCRETLERİ ARTIYOR

Akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek zamlar sonrasında toplu taşıma ve taksi ücretleri de her şehirde artmaya başladı. Taksiciler akaryakıt fiyatları sebebiyle zam talep ederken İstanbul'da çalışan taksiciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla birlikte taksimetre cihazlarını güncellemek için kuyruklar oluşturdu.





İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş ücretlerle ilgili sorun yaşamaya başlarken İstanbul'un yeni taksi ücretleri 14 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmaya başladı. Bazı firmalar yeni nesil taksimetre cihazlarıyla istasyona gitmeden ücretlerde güncelleme yapabildi ve bu sayede kuyruklar az da olsa azalmış oldu. UKOME tarafından 8 Ağustos tarihinde alınan karara göre taksimetre açılış ücreti 12.65 TL'den 19.17 TL'ye yükseldi. Sarı taksi kilometre ücreti 13.75 TL, zaman tarifesi ücreti 152.73 TL, indi bindi ücreti ise 70 TL oldu. Taksimetrelere yapılan zamlar ise yüzde 51.52 oranında belirlendi.