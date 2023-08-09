İŞKUR günlük 482 TL maaşa bağlıyor! Sadece bunu yapmak yeterli

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından son derece kritik bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada, programa kaydolan bireylere günlük olarak 482 TL ödeme yapılacağı ifade edildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem sonrasında kritik bir açıklama yaparak depremzedeler için işbaşı eğitim programının süresinin uzatıldığını duyurdu. İŞKUR'un açıklamasına göre, işbaşı eğitim programının yeni bitiş tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi ve bu program kapsamında kayıt yaptıranlara günlük 482 TL ödeme yapılacağı aktarıldı.

YAPILAN BİLDİRİ

İşKur, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bildiri ile depremin etkilediği bölgelerde mevcut işlerin sürdürülmesi için öncelikle 'kısa çalışma ödeneği' uygulamasının uzatıldığını açıkladı. Bu bağlamda, yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"Şu an ise yeni iş fırsatlarının oluşmasını teşvik etmek amacıyla depremden en çok etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde işbaşı eğitim programlarını desteklemeye yönelik alınan önlemleri 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıyoruz. Ayrıca bu programın kapsamını, Gaziantep ilimizin İslahiye ve Nurdağı ilçelerini de içerecek şekilde genişletiyoruz."

GÜNLÜK 482 TL ÖDEME

İşbaşı eğitim programları, İŞKUR'un kayıtlı işsizlere mesleki deneyim kazandırmayı amaçladığı bir girişimdir ve istihdam becerilerini artırmayı hedefler. Programa katılanlara katılım gününe göre günlük 482,41 TL ile 219,28 TL arasında cep harçlığı ödemesi yapılacağı belirtilmiştir.