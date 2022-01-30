İşbaşı eğitim programında gençlere günlük 112 lira kazanç!

Hükümetin gençler için hazırladığı programlara bir yenisi daha eklendi. İş Kurumu tarafından hazırlanan işbaşı eğitim programları yaklaşık 500 bin gencin gelir elde etmesine neden olacak. Aktif iş gücü programlarında kapsam genişletilerek hazırlanan yeni iş gücünde günlük ve aylık ödemeler de artırıldı.

Yapılan değişikliklerle birlikte işbaşı eğitim programlarına katılım gösteren tüm katılımcılara günlük 164 lira ödenmesine karar verilirken, bu miktar öğrenciler için 112 liraya çıkarıldı. İşsizlik ödeneği alanlar için de bu miktar günlük 82 lira olarak belirlendi. Programa katıldıktan sonra çalıştığı iş yerinde 26 gün çalışanlar ay sonunda net asgari ücret tutarı olan 4 bin 253 lirayı hesaplarında görebilecekler.

Program kapsamında, işe alınan personellerin maaşları ve SGK ödemeleri Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanıyor. Böylelikle işverenin maliyeti de azalmış oluyor ve program süresince işverenlere maliyet anlamında büyük avantaj sağlıyor.

HEM DENEYİM YAŞIYOR HEM PARA KAZANIYOR

Söz konusu program İŞKUR tarafında organize ediliyor ve işyerleri programa katılmak için kuruma talepte bulunuyor. Talebi değerlendiren İŞKUR, uygun görmesi halinde işyerlerine mevcut istihdamlarını inceliyor ve yüzde 10'una kadar katılımcı hakkı veriyor. En az 3 aylık bir süreyle tanınan kontenjan dahiline alınan katılımcılar eğitim içerik kapsamında iş yerinde çalışıyor. Süre sonunda ise bu katılımcıların en az yüzde 50'si yine en az program sürecine alınarak farklı istihdama geçiriliyor.

HAFTALIK 45 SAAT

İşbaşı eğitim programlarına katılan katılımcılar imalat, bilişim sektörlerinde en fazla 6 ay çalışma hakkına sahip oluyor. Diğer sektörlerde de ise bu süre 3 ay. Siber güvenlik, oyun geliştirme ve kodlama gibi alanlarda 18-29 yaş arasında olan gençler 9 ay çalıştırılıyor. Programlar günde en az 5 ve 8 saat olmak üzere ayarlanıyor ve haftada 6 gün ve 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.