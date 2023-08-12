İlk kez ev alacaklara büyük fırsat! Merkez Bankası para musluklarını açtı

İlk kez ev alacaklara büyük fırsat! Merkez Bankası para musluklarını açtı

İlk kez ev alacaklara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan yeni dönem açıklaması geldi. Gelecek aylarda vadeli programın sunulacağını ve öngörülebilirliğin daha fazla olacağına vurgu yapılırken konut sahibi olmak artık daha kolay hale geldi.

Bankacılık sektöründe kısa vadeli mevduatın, uzun vadeli projelerinde finansmanında yaşanan zorlukları ele alındığını belirten Cevdet Yılmaz, aynı zamanda yeni projelerin olduğuna değindi. Kamu özel diyaloğunun büyük bir önemi olduğuna dikkat çekildi.

ilk kez ev alacaklar

Sürdürülebilir büyümeyi her fırsatta hedef alan Yılmaz, istikrarlı büyüme hedefine odaklandıklarını ve bu konuda bir mutakabata sahip olunduğunu açıkladı. İlk kez konut alacaklar konut arzını artırma konusunda görüşüldüğüne değinirken sürecin destekleyici çerçevede adımlar atılacağı belirtildi. Merkez Bankası ve BDDK bu alan üzerinde çalışmalar yürüterek konut arzının arttırılmasının öneminin altını çizdi. İlk kez ev sahibi olacak olanlara 1 puan seviyelerinde faiz indirimi yapılırken ev sahibi olacakları kredi kampanyasın başlatılması tahminler arasında. 

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