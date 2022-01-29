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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Çiftçilerin görev belgesi almasına gerek yok

Tam kapanma sürecinden önce İçişleri Bakanlığı tarafından çiftçi kayıt sistemi veya çiftçi belgesini ibraz eden çiftçilerin ayrıca e-başvuru üzerinden çalışma izni görev belgesi almalarına gerek olmadığı açıklandı.

29 Ocak 2022 Cumartesi 03:12
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Çiftçilerin görev belgesi almasına gerek yok
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Tam kapanma uygulaması başlamadan önce çiftçiler, çiftçi kayıt sistemi veya çiftçi belgesini ibraz etmişse çalışma izni görev belgesine gerek duyulmadığı belirtildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar devam ediyor. 29 Nisan 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek olan tam kapanmayla beraber vatandaşların aklında sorular oluştu. Bakanlık sürece yönelik olan bu soruları şöyle yanıtladı: “Tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları süresince  gözlükçülerin faaliyetlerine geçici olarak ara verilecek. Göz doktorlarının yazdığı reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik (gözlükçü) müessesenin açık olması sağlanacak. Nöbetçi çalışanlar; Valilik/Kaymakamlık nöbet listesiyle birlikte ‘çalışma izni görev belgesi’ formunu manuel düzenlemek ve denetim faaliyetleri sırasında kolluk kuvvetlerine ibraz etmek ile ikametle iş yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak. 

Bununla birlikte kısıtlamadan muaf olan ve yaptıkları işin doğası gereğince gün içinde birden fazla yerde bulunmaları gereken elektrik ve doğalgaz tamir/bakım ekipleri ile veteriner vb. vatandaşların, günlük iş planlarını göstermeleri halinde kolluk kuvvetleri tarafından yapılacak denetimlerde ikamet-işyeri güzergah kısıtlamasının yanı sıra bu durumlar da göz önüne alınacak.

Çiftçilerin görev belgesi almasına gerek yok

Koronavirüs ile mücadele sürecinde uygulanan tam kapanma yasağında tarım ve orman faaliyetlerinin devamlılığını sağlaması için bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı açıklandı. Tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunduğunu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan ‘çiftçi kayıt sistemi belgesi’ veya Ziraat Odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan ‘çiftçi belgesini’ ibraz ederek ortaya koyan çiftçilerin, e-başvuru sistemi üzerinden ‘çalışma izni görev belgesi’ almaları gerekmemektedir. Çiftçilerin, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan ‘çiftçi kayıt sistemi belgesi’ veya Ziraat Odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan ‘çiftçi belgesini’ ibraz etmek, tarımsal üretim faaliyetleri kapsamında kalmak ve tarımsal üretimi gerçekleştirdiği bölge ile ikameti arasındaki güzergah ve zaman dilimiyle sınırlı olacak şekilde kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde farklı bir belge istenmemektedir.



Son Güncelleme: 29.01.2022 03:12
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Anahtar Kelimeler:
Tam KapanmaSokağa çıkma YasağıPandemiKovid-19çiftçi Görev Belgeesi
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