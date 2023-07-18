Hem ev sahibi hem kiracılar potada! Yeni dönem resmen başladı! Ağustos ayından itibaren uygulanmaya başlayacak

Hem ev sahibi hem kiracılar potada! Yeni dönem resmen başladı! Ağustos ayından itibaren uygulanmaya başlayacak

Bütün ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren gelişmeler paylaştı. Bu ay yürürlüğe giriyor! Tüm detaylar haberimizde.

Ev sahibi ve kiracılar için e-Devlet ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Artık bu şekilde uygulanacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EV SAHİPLERİ VE KİRACILARLA İLGİLİ YENİ DÖNEM

Yapılan yeni çalışmalara göre artık e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek bir eylem planı üstünde çalışılıyor. Eylem planı ile birlikte kiracılar ve ev sahipleri kira sözleşmelerini e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte kayıt dışı kiraya verme olaylarının önüne daha kolay geçilebilecek. 

ev sahipleri ve kiracılar için yeni düzenlemeler başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre 291 kurumla iş birliği yapılarak 900 öneri değerlendirildi ve 2023-2025 senelerini kapsayacak Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı yürürlüğe girdi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapılan açıklamalara göre rekabet gücünün artması, vergi kaybının önüne geçilmesi ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi için planlanan eylem planı 2024 senesinin sonuna kadar tamamlanacak. 

Ekonomi
Emekliye sabah müjdesi geldi! Emekli maaşı 7500 TL olanlara oh çektirecek jest: Hemen tabloya bakın
Emekliye sabah müjdesi geldi! Emekli maaşı 7500 TL olanlara oh çektirecek jest: Hemen tabloya bakın
Ankara ve o illere TOKİ müjdesi verildi! Ucuz arsa satışları başlıyor: Elinde TL'si olan bu kampanyayı kaçırmasın
Ankara ve o illere TOKİ müjdesi verildi! Ucuz arsa satışları başlıyor: Elinde TL'si olan bu kampanyayı kaçırmasın
BİM aktüel ürünlerle yüzleri güldürdü! O tarihte 5 kg yoğurt 99 TL, 1 kg Çaykur çay 79,50 TL: Alarmları kurun, büyük indirim başlıyor
BİM aktüel ürünlerle yüzleri güldürdü! O tarihte 5 kg yoğurt 99 TL, 1 kg Çaykur çay 79,50 TL: Alarmları kurun, büyük indirim başlıyor
Promosyon ödemelerine zam ayarı getirildi! Banka banka yeni emekli promosyonları ortaya çıktı: O banka zirveyi göğüsledi
Promosyon ödemelerine zam ayarı getirildi! Banka banka yeni emekli promosyonları ortaya çıktı: O banka zirveyi göğüsledi
Altını olmayanı kuyumcuya koşturacak haber! Kuyumcular korkarak açıkladı: Tüm bildiklerinizi unutun
Altını olmayanı kuyumcuya koşturacak haber! Kuyumcular korkarak açıkladı: Tüm bildiklerinizi unutun
Emeklilere oh çektirecek zam kapıda! İlk ödemeler sonrası belli oldu: A'dan Z'ye yeni hesaplama ortaya çıktı
Emeklilere oh çektirecek zam kapıda! İlk ödemeler sonrası belli oldu: A'dan Z'ye yeni hesaplama ortaya çıktı
Araç sahipleri çileden çıkacak! Gece yarısından önce depoyu fulleyin: Büyük zam geliyor
Araç sahipleri çileden çıkacak! Gece yarısından önce depoyu fulleyin: Büyük zam geliyor