Hem ev sahibi hem kiracılar potada! Yeni dönem resmen başladı! Ağustos ayından itibaren uygulanmaya başlayacak

Bütün ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren gelişmeler paylaştı. Bu ay yürürlüğe giriyor! Tüm detaylar haberimizde.

Ev sahibi ve kiracılar için e-Devlet ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Artık bu şekilde uygulanacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EV SAHİPLERİ VE KİRACILARLA İLGİLİ YENİ DÖNEM

Yapılan yeni çalışmalara göre artık e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek bir eylem planı üstünde çalışılıyor. Eylem planı ile birlikte kiracılar ve ev sahipleri kira sözleşmelerini e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte kayıt dışı kiraya verme olaylarının önüne daha kolay geçilebilecek.





Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre 291 kurumla iş birliği yapılarak 900 öneri değerlendirildi ve 2023-2025 senelerini kapsayacak Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı yürürlüğe girdi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapılan açıklamalara göre rekabet gücünün artması, vergi kaybının önüne geçilmesi ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi için planlanan eylem planı 2024 senesinin sonuna kadar tamamlanacak.