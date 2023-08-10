Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası para musluklarını açtı! TC kimlik numarasına 30.000 TL nakit yatıyor

Emeklilere yönelik ihtiyaç kredisi kampanyaları her geçen gün daha cazip hale gelmektedir. Emeklilere yönelik özel ödeme planları ile dikkatleri üzerine çeken Halkbank, 50 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Haberi duyan emekliler, hemen kampanyanın detaylarını incelemeye başladı.





Halkbank, Mutlu Emeklilik İhtiyaç Kredisi ile emekli müşterilerine cazip faiz oranları ve uygun ödeme imkanları sunmaktadır. Örneğin 36 ay vadeli 50 bin TL kredinin yıllık toplam maliyeti içindeki oranı yüzde 51.7593, aylık taksit tutarı ise 2463.15 TL oldu. Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını Halkbank'a aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz bu fırsattan faydalanabilir. Başvuru, Halkbank İnternet veya Halkbank Mobil Şube'den ya da size en yakın Halkbank şubesinden kolayca yapılabilir. Yaşlılar için bu genel ihtiyaç kredisi ile finansal ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilir ve hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Bankamızdan maaş alan veya maaşını bankamıza havale etmek isteyen emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçlarını cazip faiz oranları ve uygun geri ödemelerle sunduğumuz ihtiyaç kredisi ürünümüzdür.

ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR?

Aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli,3 ayda bir eşit taksitli, serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

Örnek Ödeme Tablosu:

Kredi tutarı: 50 bin TL

36 vade

Faiz: 2,69

Taksit: 2.463,15 TL

Tahsis ücreti: 287,5

Toplam maliyet oranı: 51,7593

Başvurularınızı Halkbank internet şubesi ya da Halkbank Mobil Şube'ye giriş yaparaktan başvuru yapabilirsiniz. Halkbank şubelerine de gidebilirsiniz.