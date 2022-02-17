Genç girişimcilere müjde! 3 yıl vergi ödemesi yok

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan: “Vergiye uyan mükellefler yüzde 5 vergi indiriminden yararlanıyor. Genç girişimci kazanç muafiyetinden ilk kez üç yıl (75 bin lira) yararlanıyor. Bu yıl ticari kazançlar için 14 bin lira indirim uygulanıyor “dedi.

Salgınla mücadele ederken birçok vatandaş zor durumda kalması Mecliste gündem olurken genç girişimcilerin yaşadığı sıkıntılar ele alındı. Başkan Elvan: “Vergi tevkifatı yapma, tevkifat yapma ve geçici vergi beyannamesi yapma zorunluluğu yoktur. Aynı zamanda geçici vergiler de ödemek yoktur.” Açıklamasında bulunan Başkan Elvan birçok girişimcinin yüzünü güldürdü.

Ticari kazançlar ise uygun vergi mükelleflerine sağladıkları vergi indirimindesüre ile en az 29 yaşına yaşın altında ilk kez işe giren girişimciler kazanç muafiyetinden yararlanacak.

Vergi Usul Kanunu, İçişleri Bakanlığı salgınla mücadele ile aldığı tedbirler ile işyerleri kapanan sektörler ile faaliyet gösteren mükellefler fayda sağlayacağı açıklandı.

Kredi borçlarının ise ertelenmesine yönelik yeni 3 kararın açıklandığını söylendi. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: ““Mükelleflerin özellikle beyanname ve tebligat verme, vergi ödeme gibi bazı vergi yükümlülüklerinin süreleri uzatıldı. Çevre temizlik ve reklam vergileri tahsil edilmedi, bu da işletmelerin kapalı olduğu döneme denk geliyor.” ifadelerini kullandı.