Garanti Bankası emeklilere müjdeyi verdi! Şubeye gelen 8500 TL alacak

Garanti Bankası, vatandaşların zor zamanlarında her zaman yanında olmaya çalışır. Emeklilerin zar zor geçimini sağladığı bir dönemde gelir kaybıyla boğuşan vatandaşlar için deva niteliğinde kampanyalar üretiyor.

Emeklilere promosyonlarla destek sağlayan Garanti Bankası, Temmuz'da faiz artırımına gidileceği yönündeki beklentiler karşılanmayınca emeklilere bir umut ışığı oldu. Garanti Bankası'ndan 8.500 TL'ye kadar promosyon desteğinin verileceği bildirildi.

Garanti Bankası, kurulduğu günden bu güne kadar her zaman halkın yanında olan özel bankalardan biridir. Emekli promosyon kampanyasını güncelleyen BBVA Garanti, bu vesileyle emeklilerin yanında olduğunu gösteriyor. Cazip kampanyalar hazırlayan banka, emekli vatandaşlar için yeni güncellenen promosyon tutarını açıkladı.

GARANTİ BBVA'nın güncel kampanyaları





Garanti BBVA'nın maaş promosyon kampanyaları devam ederken, SGK'dan düzenli olarak maaş alanlar promosyon ödemesi almaya hak kazanıyor. Dul ve yetimlerin de dahil edildiği promosyon kampanyasından yalnızca BES'ten bireysel emekli olanlar yararlanamıyorlar.

Garanti BBVA'ya kayıt yaptıran ve maaş transferi sürecinde olan emekliler, Ağustos ayı sonuna kadar sürecek kampanyalar üzerinde çalışıyor.Garanti BBVA'dan maaş almayı taahhüt eden vatandaşlar, bankada en az 3 yıl maaş almayı taahhüt etmeleri halinde promosyonlardan fayadalanabiliyorlar.

Garanti Bankasından;

3500 TL'ye kadar maaş alanlar için 4.500 TL,

7.500 TL'ye kadar maaş alanlar 5.250 TL

10.000 TL'ye kadar kazananlara 6.750 TL

Maaşı 10.000 TL'nin üzerinde olan emekliler 7.500 TL tutarında promosyon ödemesi alacak. BBVA, sadece promosyon fırsatlarıyla değil, bonus kredi avantajı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi garanti ediyor. Bonus kredi kartı kullanıcıları en az 500 TL harcama yaptıkları takdirde ekstra 1000 TL bonus kazanırlar. Banka müşterilerine toplam 8.500 TL tutarında ödeme imkanı sunulmaktadır.