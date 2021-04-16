Evde bakım maaşı alan ve engelli maaşı alanlara bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?

2018 yılından bu yana her iki bayram da emekli ve engelli bireylere verilen ikramiyeler 2021 yılı içerisinde de devam ediyor. Kısa zaman öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında ikramiyelerin enflasyona göre zamlanacağını duyurdu.

Emekli vatandaşlar 2021 yılı Ramazan ayında ne kadar ikramiye alacaklarını tartışırken konuya engelli bireylerde dahil oldu. 1000 liralık bayram ikramiyeleri 2021 yılında enflasyon oranlarına göre değişiklik gösterirken zam olacağı düşünülüyor. Son rakamlara göre 16,19 yıllık enflasyon baz alınırsa eğer emekli ikramiyeleri 162 lira artış olabilir. Temmuz ayı Kurban Bayramı ise eğer 8,36 olursa 83 lira artabilir.

Engelliler Ramazan Bayramı ikramiyesi alacak mı?

Kimler bayram ikramiyesi alabiliyor?

Engelli vatandaşlar 2021 yılı itibariyleverileceği açıklandı. Bu konuda vatandaşlar kesin bilgi almak için ALO 170 hattını arayarak öğrenebilirler.

Bayram ikramiyeleri; emekliler, ölüm aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler.

Harp malullüğü aylığı alan erler erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylığa bağlanan siviller ve hayatını kaybeden hak sahiplerine bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı olarak verilmektedir.