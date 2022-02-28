Erdoğan'dan beklenen müjde! 'Elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü'

Bugün Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarının karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herkesin merakla beklediği elektrik faturası düzenlemesinde alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, yapılan değerlendirmeler ve istişareler sonrasında meskenler ile tarımsal sulama alanlarında kullanılan elektrikte faturalara yansıtılan yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 8'e düşürüldüğünü duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında kademe uygulamalarının ayrıca ticarethaneleri de kapsayacak bir biçimde genişlettiklerini ve günlük 30 kilovat ile aylık 900 kilovat saatlik birimlerde indirim uygulanacağını aktardı.
Son Güncelleme: 28.02.2022 23:09