Erdoğan'dan beklenen müjde! 'Elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü'

Bugün Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarının karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herkesin merakla beklediği elektrik faturası düzenlemesinde alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, yapılan değerlendirmeler ve istişareler sonrasında meskenler ile tarımsal sulama alanlarında kullanılan elektrikte faturalara yansıtılan yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 8'e düşürüldüğünü duyurdu.

Daha önceden belirlenmiş olan 150 kilovatsaat indirimli tarife limitini 210 kilovatsaate çıkarılmasıyla ilgili de yeni bir düzenleme gerçekleştirdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, meskenlerde kullanılan düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık bazda ise 240 kilovat saate yükselttiklerini açıkladı. Erdoğan, bu uygulamalarla birlikte faturalarda net olarak yüzde 8 ila yüzde 14 oranında bir indirim sağlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında kademe uygulamalarının ayrıca ticarethaneleri de kapsayacak bir biçimde genişlettiklerini ve günlük 30 kilovat ile aylık 900 kilovat saatlik birimlerde indirim uygulanacağını aktardı.