İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Erdoğan'dan beklenen müjde! 'Elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısında elektriğin faturalarında uygulanan yüzde 18 KDV'nin yüzde 8'e düşürülme kararı alındı.

28 Şubat 2022 Pazartesi 23:09
Erdoğan'dan beklenen müjde! 'Elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü'
Takip Et:

Bugün Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarının karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herkesin merakla beklediği elektrik faturası düzenlemesinde alınan yeni kararları açıkladı.  Erdoğan, yapılan değerlendirmeler ve istişareler sonrasında meskenler ile tarımsal sulama alanlarında kullanılan elektrikte faturalara yansıtılan yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 8'e düşürüldüğünü duyurdu.

Daha önceden belirlenmiş olan 150 kilovatsaat indirimli tarife limitini 210 kilovatsaate çıkarılmasıyla ilgili de yeni bir düzenleme gerçekleştirdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, meskenlerde kullanılan düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık bazda ise 240 kilovat saate yükselttiklerini açıkladı. Erdoğan, bu uygulamalarla birlikte faturalarda net olarak yüzde 8 ila yüzde 14 oranında bir indirim sağlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında kademe uygulamalarının ayrıca ticarethaneleri de kapsayacak bir biçimde genişlettiklerini ve günlük 30 kilovat ile aylık 900 kilovat saatlik birimlerde indirim uygulanacağını aktardı.

 



Son Güncelleme: 28.02.2022 23:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Elektrik Fatura DüzenlemesiKDV IndirimiElektrik Fatura Kdv IndirimiElektrikte Kdv Ne Kadar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşın bankadaki birikimine devletten iade garantisine yönelik yeni dönem
Vatandaşın bankadaki birikimine devletten iade garantisine yönelik yeni dönem
Özürlü ve engelli maaşları neden kesilir? Özürlü ve engelli maaşları hangi durumlarda kesilir?
Özürlü ve engelli maaşları neden kesilir? Özürlü ve engelli maaşları hangi durumlarda kesilir?
SGK müjdeyi verdi! Anne ve babalara 2 bin 368 lira ödeme yapılacak
SGK müjdeyi verdi! Anne ve babalara 2 bin 368 lira ödeme yapılacak
100.000 TL ile yapılacak 5 iş!
100.000 TL ile yapılacak 5 iş!
Genç girişimcilere müjde! 3 yıl vergi ödemesi yok
Genç girişimcilere müjde! 3 yıl vergi ödemesi yok
Yoksul ve muhtaç ailelere ve kişilere yardım eden kurum ve kuruluşlar hangileri? İletişim bilgileri!
Yoksul ve muhtaç ailelere ve kişilere yardım eden kurum ve kuruluşlar hangileri? İletişim bilgileri!

Popüler Haberler

Bu Bir Soygundur: Dünyanın En büyük Sanat Hırsızlığı isimli belgesel dizinin konusu ve yorumları
Genç Çiftçilere 30 Bin TL hibe desteği! Genç çiftçilere hibe desteği kredi şartları neler?
Pusat Furkan Doğan'ın yeni çıkan Kölelerin Krallığı kitabının konusu nedir? Pusat Furkan Doğan kimdir? Pusat Doğan Furkan nereli, kaç yaşında?
Kırmızı Oda Zafer'in babası kim? Hangi oyuncu geliyor
Oyuncu Uğur İzgi kimdir? Uğur İzgi nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Ayça Damgacı kimdir?
Tiyatrocu Erkan Baylav kimdir? Erkan Baylav nereli,kaç yaşında?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Ayşe'si kimdir?
Tozkoparan dizisi Sedef kimdir? Oyuncu Burcu Altın kimdir? Burcu Altın nereli, kaç yaşında?
1 Mart 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Mart Salı at yarışı programı
Bedelli askerlik için faizsiz kredi veren bankalar var mı? 2021 bedelli askerlik kredisi için gerekli belgeler
2022 Bilirkişi nedir, ücretleri ne kadar?
Doğum izninde işçi işten çıkartılabilir mi?
Dolu olan adrese nasıl ikametgah alınır?
Aşı olmayanlar için kısıtlama gelecek mi? Bakan Koca'dan yeni açıklamalar
Kardeşlerim Ayşe kimdir? Çağla Şimşek hakkında bilgiler
2022 Şubat Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 28 Şubat 2022 Pazartesi Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Teşkilat dizisi Gürcan karakteri kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Büşra Çam kimdir, kaç yaşında, nereli?
Bahar yorgunluğu nasıl geçer? Bahar yorgunluğunu önlemenin yolları nelerdir?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 28 Şubat 2022 Pazartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.