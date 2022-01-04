Erdoğan'dan beklenen haber! Emekli maaşları en düşük 2 bin 500 lira oldu!

2022 yılının ilk Kabine Toplantısı'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği açıklamayı yaptı. Emekli maaşları için yapılan yeni düzenlemeler sonrası en düşük emekli maaşının bundan sonra 2 bin 500 liranın altında olmayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında düşük maaş almış olan tüm emekliler ile ilgili yeni bir alt sınır belirlediklerini ve düzenlemeyle birlikte bundan sonra hiçbir emeklinin maaşlarının 2 bin 500 liranın altında kalmayacağını kaydetti.
Son Güncelleme: 04.01.2022 13:20