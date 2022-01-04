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Erdoğan'dan beklenen haber! Emekli maaşları en düşük 2 bin 500 lira oldu!

Bugün düzenlenen Kabine toplantısı sonrası milyonlarca emeklinin beklediği haberi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan yeni düzenlemelerle birlikte bundan sonra hiçbir emeklinin 2 bin 500 liranın altında maaş almayacaklarını söyledi.

04 Ocak 2022 Salı 13:20
Erdoğan'dan beklenen haber! Emekli maaşları en düşük 2 bin 500 lira oldu!
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2022 yılının ilk Kabine Toplantısı'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği açıklamayı yaptı. Emekli maaşları için yapılan yeni düzenlemeler sonrası en düşük emekli maaşının bundan sonra 2 bin 500 liranın altında olmayacağını söyledi.

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası hem memur ve hem de emeklilerin maaşlarına ne kadar ek zam yapılacağı beklenmeye başlanmıştı. Gözlerin Beştepe'ye çevrildiği ve bugün gerçekleştirilen kritik ve aynı zamanda 2022 yılının ilk Kabine toplantısı sonrası toplantıda alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarına ek zam ile birlikte yüzde 30,5 zam yapılacağını duyururken emekli vatandaşlarını maaşlarına da genel kapsamda enflasyon oranı kadar artışları gerçekleştireceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında düşük maaş almış olan tüm emekliler ile ilgili yeni bir alt sınır belirlediklerini ve düzenlemeyle birlikte bundan sonra hiçbir emeklinin maaşlarının 2 bin 500 liranın altında kalmayacağını kaydetti.


Son Güncelleme: 04.01.2022 13:20
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