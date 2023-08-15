En lise mezunu olana 22 bin TL maaşlı iş kapısı! Bu kadrolara çok sayıda memur alımı yapılacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan son dakika açıklamasıyla kamu sektöründe yeni personel alımları gündemde. En az ortaöğretim mezunlarından başlayarak lise, ön lisans ve lisans mezunları için geniş kapsamlı alım planları yapılacak. Başvuru şartları haberimizde...

Cumhurbaşkanlığı tarafından son dakika açıklamasıyla ilan edilen yeni personel alımları, Türkiye'nin çalışma hayatını hareketlendirdi. Kamu sektörüne yapılan alımlarda, en az ortaöğretim mezunlarından başlayarak lise, ön lisans ve lisans mezunlarını kapsayacak geniş bir yelpazeye işaret edildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın duyurusuna göre, memur, işçi personel ve daha pek çok kadro için alım gerçekleştirilecek.



BAŞVURU ŞARTLARI





Adayların kamuya başvuru yapabilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve kamu haklarından mahrum olmamaları gerekmektedir. Sağlık açısından da sorun yaşamayan adaylar arasından seçimler yapılacak. Lise mezunları, ön lisans mezunları ve lisans mezunları için ayrı ilanlar yayınlandı. İlgililer, ilgili ilanlara başvurularını yapabilecekler.

En dikkat çekici detaylardan biri ise alınacak personellerin en az 22 bin TL maaşla işe başlatılacağıdır. Bu durum, iş arayanların dikkatini çeken ve kamu sektörüne olan ilgiyi artıran bir etken olarak öne çıkıyor.