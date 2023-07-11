En fazla kazandıran yatırım aracı ortaya çıktı! Altın, döviz, ev, araba yatırımıın boşa çıkardı

En çok kazanç sağlayan yatırım aracı hangisi? Yüzde 200’lerden fazla kazandırdı. Gram altından 3 kat fazla kazandıran yatırım aracı hangisi? Nereden arsa almak daha karlı? Kısa vadede de değerlendirilen o yatırım aracı hakkında detaylar haberimizde...

Altın, döviz, ev ve araba fiyatlarına kıyasla arsalar, son dönemde en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı haline gelmiştir. İstanbul'un kuzey bölgeleri, Çatalca, Silivri, Çanakkale, Yalova, Sakarya, İznik ve İç Anadolu'nun batı kısımlarındaki arsalar, yoğun talep görmekte ve yıllık bazda yüzde 200'lerin üzerinde değerlenmektedir. Bu durum, yatırımcıların kısa vadeli yatırım portföylerine arsaları dahil etmelerine yol açmıştır.

Gelen son dakika haberlerine göre, arsalar altın, dolar, ev ve araba gibi diğer yatırım araçlarını geride bırakarak en yüksek getiriyi sağlamaktadır. Özellikle İstanbul'un çevresindeki bölgeler ve İç Anadolu'nun batı kısımlarında bulunan arsalar, büyük ilgi görmekte ve talep artışı fiyatları da beraberinde yükseltmektedir. Son bir yılda imarlı ve tarla statüsündeki arsaların fiyatları yüzde 200'e varan oranlarda artış göstermiştir.





Konuyla ilgili görüş veren uzmanlara göre, pandemi ve deprem gibi olaylar arsaya olan talebi artırmıştır. İnsanlar, konutlara erişimde yaşanan maliyet, finansman ve fiyat artışları nedeniyle arsaları yatırım amaçlı tercih etmektedir. Kısa vadeli kazanç sağlama potansiyeli, arsaların uzun vadeli yatırım aracı olarak görülmesinin önüne geçmektedir.

Ancak arsa yatırımlarında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İmar durumu, tapu ve kadastro sorgulaması, altyapı olanakları gibi teknik detaylar göz önünde bulundurulmalıdır. Uzmanlar, arsaların doğru bir şekilde seçilmesi ve incelenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.





Emlak sektöründe faaliyet gösteren birçok uzmana göre, konut talebi azalırken arsaların talebi artmıştır. İnsanlar, bütçelerini aşan konut fiyatları yerine arsalara yatırım yapmayı tercih etmektedir. Ayda ortalama 15 kişiyle bir konut satışı üzerine görüşen emlakçılar, arsaların yatırımcılar arasında popüler hale geldiğini belirtmektedir.

Altın, döviz, ev ve araba fiyatlarını geride bırakan arsalar, son dönemde en fazla kazandıran yatırım aracı olmuştur. İstanbul ve çevresindeki bölgelerdeki arsalar, yıllık bazda yüzde 200'ün üzerinde değerlenmekte ve kısa vadeli yatırım fırsatları sunmaktadır. Ancak, arsa yatırımlarında dikkatli olunması gereken noktalar olduğunu unutmamak önemlidir.