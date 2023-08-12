En düşük emekli maaşına okkalı zam yolda! SGK uzmanı heyecanlandıran tarihi açıkladı

Ara zamlardan memnun olmayan emeklilere yüzde 45 zam haberleri geldi. Uzman isim açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE EK YÜZDE 45 ZAM

Emekli vatandaşların yüzünü güldürecek gelişmeleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram bildirdi. Bayram konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Merkez Bankası son enflasyon tahminlerinde düzenleme yaptı. Bu bütün ekonomi çevresinde ve yurt dışı derecelendirme şirketlerinde makul bir tahmin olarak değerlendirildi ancak gerçekçi bir tahmin yapılmadı belirtildi. Merkez Bankası ikinci altı ay için enflasyon tahminini 31.92 oranında açıkladı. İlk altı ayda yüzde 19.77 oranında enflasyon yaşandı ancak emeklilere yüzde 25 zam yapıldı.





Emeklilerimiz az bir zam farkı aldı. Daha yüksek beklentiler vardı. Devletimiz aldığı sıkı maliyet politikası ve para politikası kararları sebebiyle emekliye sınırlı zam yansıttı. Ekim ayında Meclis tekrar açıldıktan sonra emeklilere ek bir zam yapılacağını düşünüyorum. Memurlara ve kamu işçilerine ciddi zamlar yapıldı ancak emeklilere sınırlı zam yansıtıldı.' Bayram tarafından yapılan açıklamalar ve Merkez Bankası yüzde 31.92 enflasyon tahminleri kapsamında emekli maaşına yüzde 40-45 oranında zam gelmesi tahmin ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 19.77 oranında zam yapılması bekleniyordu. Ancak verilen kararla ve torba yasayla birlikte emeklilere yüzde 25 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşlarında ise bir artış yaşanmadı. Yapılan yüzde 25 zam oranı kök maaşlara yansıtıldı. Mart ayında en düşük emekli maaşları 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Düzenleme sonrasında arada oluşan fark ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaya başladı.