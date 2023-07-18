Emekliye sabah müjdesi geldi! Emekli maaşı 7500 TL olanlara oh çektirecek jest: Hemen tabloya bakın

2023 yılı başlamasıyla emeklilere yapılan zamlar ve ikramiyeler konuşuluyor. Neredeyse her gün yeni bir zam ya da ikramiye haberi duyar olduğumuz şu günler de emeklilere sevindirecek bir haber daha geldi. İşte haberin detayları…

Bankaların emeklilere özel yaptığı emekli maaşı promosyonları emekli vatandaşların en çok merak edip araştırdığı konulardan birisi oldu. Emekli olanlara ve olacaklar sevindiren bir haber geldi. İşte haberin detayları…







EMEKLİYE MÜJDELİ DUYURU SAAT 08.45'TE YAPILDI! 7.500 TL VE ÜSTÜ MAAŞ ALANA TAZE TABLO ÇIKARILDI! SSK BAĞKUR EMEKLİSİNE PROMOSYON JESTİ

Maaşlarını çeşitli bankalara havale eden emeklilerden promosyon teklifleri oldukça ilgi görüyor. Birçok banka, emekli maaşını kendi planlarına dahil eden müşterilerine nakit zam fırsatı sunmaktadır. Emekliler, Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) ile anlaşmalı bazı bankalara başvurarak sübvansiyon ödemeleri ile ek gelir kaynağı elde etme imkanına sahip oluyor. Son zam reklam ödemesini 10.000 TL'ye kadar çıkardı. Bankalar ayrıca 31 Temmuz'a kadar seçeneklerini aşamalı olarak açıkladı.

Maaşlarını çeşitli bankalara havale eden emeklilerden promosyon teklifleri oldukça ilgi görüyor. Birçok banka, emekli maaşını kendi planlarına dahil eden müşterilerine nakit zam fırsatı sunmaktadır. Emekliler, Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) ile anlaşmalı bazı bankalara başvurarak sübvansiyon ödemeleri ile ek gelir kaynağı elde etme imkanına sahip oluyor. Son zam reklam ödemesini 10.000 TL'ye kadar çıkardı. Bankalar ayrıca seçeneklerini 31 Temmuz'a kadar aşamalı olarak açıkladı.

KUVEYT TÜRK

Ay boyunca devam eden kampanyada 3 bin 500 liraya kadar maaş alanlara 4 bin 800 lira, 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira arasında maaş alanlara 5 bin 600 lira, 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında maaş alanlara ise 7 bin 200 lira ödeme yapılıyor. 10.000 liradan fazla maaş alanlara 8.000 lira. Ayrıca kart ile marketten yapacağınız ilk 100 TL ve üzeri alışverişinize 20 TL puan kazandırıyor.

GARANTİ BBVA

Banka, 3 bin 500 liranın altında maaş alanlara 4 bin 500 lira, 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira arasında maaş alanlara 5 bin 250 lira, 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında maaş alanlara 6 bin 750 lira, 10 bin liradan fazla maaş alanlara ise 7 bin 500 lira ödeme yapacak. Ayrıca kredi kartı alıp 500 TL harcarsanız 1.000 TL bonus kazanma fırsatı da size sunulacaktır.

AKBANK

Bu ay sonuna kadar devam eden kampanyada, aylık maaşı 3.499 TL ve altı olanlara 4.200 TL, 3.500-7.499 TL arasında olanlara 4.850 TL, 7.500 ile 9.999 TL arası aylık maaşı olanlara 6.250 TL ödeme yapılacak, 10.000 TL ve üzeri aylık maaşı olanlara 7.000 TL ödeme yapılacak. Ayrıca kredi kartı alan ve 12 ayda en az 2 bin 500 lira harcama sözü verenlere de 3 bin lira bahşiş verilecek.

ŞEKERBANK

Banka, aylık geliri 3 bin 500 lira ve altında olanlara 3 bin lira, 3 bin 500 lira ve 7.499 lira arasında olanlara 3 bin 500 lira, 7 bin 500 liradan 9 bin 999 liraya olanlara 4 bin 500 lira, aylık geliri 10.000 lira ve üzeri olanlara ise 5000 lira ödeme yapıyor.

FİBABANKA

Temmuz ayı kampanyası kapsamında aylık ücreti 3.500 TL ve altında olanlara 4.500 TL, 3.500 TL ve altı olanlara 5.250 TL, 7.500 TL ve altı olanlara 6.750 TL,10.000 TL ve üstü olanlara 7.500 TL ödeme yapılacak.

DENİZBANK

Yıl sonuna kadar sürecek kampanyada aylık maaşı 3.499 TL ve altında olanlara 3.000 TL, 3.500-7.499 TL arasında olanlara 3.500 TL, aylık maaş 7.500 ile 9.999 TL 4.500 TL, aylık maaşı 10.000 TL ve üzeri için olanlara 5.000 TL ödeme yapılacak

İŞ BANKASI

Temmuz ayı kampanyası kapsamında aylık ücreti 3.500 TL ve altında olanlara 4.500 TL, 3.500 TL ve altı olanlara 5.250 TL, 7.500 TL ve 10.000 lira arası olanlara 6.750 lira, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödeme yapılacaktır.

ING BANKASI

Kampanya temmuz ayı boyunca geçerlidir yani aylık maaşınız 3.500TL'ye kadar ise 5.100TL olacaktır. 3.500 ile 7.500 lira arası kişiler için 5.950 lira. 7.500 TL'den 10.000 TL'ye 7.650 TL, 10.000 TL ve üzeri için 8.500 TL. Ayrıca emeklilere otomatik faturalı sipariş başına 500 TL olmak üzere toplamda 1500 TL'ye kadar ek nakit promosyon kazanma fırsatı sunulacak.