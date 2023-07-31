Emeklinin duaları kabul oldu! 8.077 TL zam teklifi onaylandı: Yüzler gülecek

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün çok önemli açıklamalarda bulundu. Ergün açıklamalarında emeklilere 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılması talebinde bulundu. Bu noktada seyyanen zam talebi resmileşmiş oldu.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere 8.077 TL seyyanen zam talebinde bulunarak, emekli maaşlarının rekor düzeyde artacağını açıkladı. Bu talep resmileşti. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yazılı bir açıklama yaparak, asgari ücretliler, memurlar ve kamu işçilerinin ekonomik yönden rahatlamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ancak, aynı süreçte milyonlarca emeklinin aylıklarının artırıcı adımlarını beklediğini vurguladı. Ergün, asgari ücretlilerin, memurların ve kamu işçilerinin gelirlerinin arttığına rağmen emeklilerin aynı aylığı almaya devam ettiğine dikkat çekti. Bu durum, emeklilerin hayat standartlarının düzeltilmesi ve maaşlarının yeterli seviyeye çıkarılması konusunda önemli bir eksiklik olduğunu ortaya koyuyor. Emekli kesimin de ekonomik olarak rahatlamayı ve hak ettikleri düzeyde yaşamayı hak ettiği vurgulandı. İşte detaylar...





TÜED GENEL BAŞKANI KAZIM ERGÜN'DEN EMEKLİLER İÇİN 8 BİN 077 TL'LİK ZAM TALEBİ

Kazım Ergün, emeklilerin haklarına sahip çıkılması ve aylıklarının adil bir şekilde artırılması için yetkililerden adım atmalarını talep etti. Bu taleplerin göz ardı edilmemesi ve emeklilerin ekonomik açıdan güvence altına alınması için çaba gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Aynı zamanda, emeklilerin milyonlarca kişiyi kapsadığı göz önünde bulundurularak, toplumun yaşlanan kesiminin refahının artırılması ülke ekonomisine de olumlu katkılar sağlayacağının altını çizdi. TÜED Başkanı, emeklilerin hayat koşullarının iyileştirilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için tüm paydaşları bir araya gelmeye çağırdı. Bu sayede emeklilerin maddi sıkıntılarından kurtulmalarına ve yaşamlarını daha güvenli ve huzurlu bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olunacağına inanıyor. Ayrıca, emeklilere yönelik yapılan düzenlemelerin sosyal adaletin sağlanması ve toplumsal refahın artırılması adına önemli bir adım olacağını vurguladı. İşte diğer ayrıntılar...





Emekliler için uzun zamandır beklenen açıklama sonunda geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti ve emekli aylıklarının yetersiz olduğunu vurguladı. Aynı marketten aynı ürünü aynı fiyata almak zorunda kalan emekliler, 7.500 TL ile bir ayı geçirmeye çalışırken, sağlıklı bir yaşam sürdürebilme şanslarının kalmadığını ifade etti.

TÜED olarak, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve 7.500 TL üzerinde aylık alanlara en az yüzde 25 artışa ilave 4.000 TL seyyanen zam yapılması talebinde bulunan Ergün, emeklilerin maddi durumunun düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Ancak, emeklilere yönelik adil düzenlemelerin yapılmaması durumunda, ekonominin acı faturasının emeklilere, dul ve yetimlere çıkarılmaması gerektiğini belirtti. Emeklilerin yıl sonunu bekleme gücünün kalmadığını ifade eden Ergün, acil önlemler alınmasını talep etti.

Zam taleplerini revize ederek mevcut ekonomik koşulları da göz önünde bulunduran TÜED, emekli aylıklarına en kısa sürede 8.077 TL seyyanen iyileştirme yapılmasını istedi. Bu zamla birlikte akaryakıt, ilaç ve ekmek gibi temel ihtiyaçlara gelen zamların da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Kazım Ergün'ün açıklamalarıyla birlikte, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekilerek, onların hayat standartlarının yükseltilmesi ve daha iyi koşullarda yaşamalarının sağlanması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiği vurgulandı. Emeklilerin maddi açıdan güvence altına alınması, sosyal adaletin sağlanması ve toplumsal refahın artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. TÜED, emeklilerin haklarına sahip çıkılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için toplumun her kesimini destek olmaya çağırdı.