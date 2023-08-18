Emeklilere oh çektiren müjde geldi! Bugünden itibaren en az 7500 TL ödeme yapılacak

Emeklilere rahat nefes aldıracak haber geldi. SGK ödemeleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanırken kamu kurumu emekli maaşlarının ödenmeye başladığı haberi geldi. En az 7.500 TL olarak yatırılacak ödemeler hakkında tüm detaylar...