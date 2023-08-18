Emeklilere oh çektiren müjde geldi! Bugünden itibaren en az 7500 TL ödeme yapılacak
Emeklilere rahat nefes aldıracak haber geldi. SGK ödemeleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanırken kamu kurumu emekli maaşlarının ödenmeye başladığı haberi geldi. En az 7.500 TL olarak yatırılacak ödemeler hakkında tüm detaylar...
Temmuz ayında yüzde 25 zam oranı maaşlara yansıtılırken milyonlarca emeklinin ek zam talepleri gündeme geldi. SGK önemli açıklamalarda bulunurken nakit yoksunluğu içerisinde olan ve bir önceki maaşlarını çoktan tüketen emeklilere ödemeler yapılmaya başlandı. Emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı ve ödeme tarihleri haberimizde yer almaktadır.
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
SGK
Tahsis numarasının sonu 9 ile bitenlere: Ayın 17’sinde,
Tahsis numarasının sonu 7 ile bitenlere: Ayın 18’inde,
Tahsis numarasının sonu 5 ile bitenlere: Ayın 19’unda,
Tahsis numarasının sonu 3 ile bitenlere: Ayın 20’sinde,
Tahsis numarasının sonu 1 ile bitenlere: Ayın 21’inde,
Tahsis numarasının sonu 8 ile bitenlere: Ayın 22’sinde,
Tahsis numarasının sonu 6 ile bitenlere: Ayın 23’ünde,
Tahsis numarasının sonu 4 ile bitenlere: Ayın 24’ünde,
Tahsis numarasının sonu 2 ile bitenlere: Ayın 25’inde,
Tahsis numarasının sonu 0 ile bitenlere: Ayın 26’sında.
BAĞKUR
Tahsis numarasının sonu 9,7, 5 ile bitenlere: Ayın 25’inde,
Tahsis numarasının sonu 3, 1 ile bitenlere: Ayın 26’sında,
Tahsis numarasının sonu 4, 6, 8 ile bitenlere: Ayın 27’sinde,
Tahsis numarasının sonu 0, 2 ile bitenlere: Ayın 28’inde.