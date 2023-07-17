Emeklilere oh çektirecek zam kapıda! İlk ödemeler sonrası belli oldu: A'dan Z'ye yeni hesaplama ortaya çıktı

16 milyon emekliyi etkileyecek Temmuz zam uygulaması bu hafta meclisten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme, Temmuz ayı ödemelerinde dikkate alınacak olan emekli maaşlarında önemli bir artışa neden oldu. Bu kapsamda ödemeler 17 Temmuz'da başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yüzde 19,77 olan zam 5,23 puan artarak yüzde 25'e yükseltildi.

TBMM'den geçen düzenlemelere göre emekli aylıklarına Temmuz ayı itibariyle %25'e varan oranlarda zam yapılacağı bildirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ile Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 19,77 zam, 5,23 puan daha zam yapılacak. Bu da büyüme oranını yüzde 25'e çıkarıyor. Bu artış ve iyileştirmeler baz alınan emekli maaşına yansıtılmaktadır. Bu düzenleme kapsamında temel emekli maaşı 7 bin 500 liranın altı olan emekliler 7 bin 500 lira almaya devam edecek.

ÖDEME TARİHLERİ BELİRLENDİ





17 Temmuz'dan itibaren SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış hesaplara yansıyacak. Son tahsis rakamlarına göre SSK emeklilerinin 17-26 Temmuz tarihlerinin arasında, Bağ-Kur emeklilerinin ise 25-28 Temmuz tarihlerinin emekli maaşlarını alacakları aktarıldı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ TABLOSU

KÖK AYLIK MİKTARI: 5.000,00 TL

% 25 ZAM İLE BİRLİKTE KÖK AYLIK: 6.250,00 TL

EK ÖDEME MİKTARI ( %4): 250,00 TL

YATIRILACAK MİKTAR: 7.500 TL





KÖK AYLIK MİKTARI: 5.050,00 TL

% 25 ZAM İLE BİRLİKTE KÖK AYLIK: 6.312,50 TL

EK ÖDEME MİKTARI ( %4): 252,50 TL

YATIRILACAK MİKTAR: 7.500 TL