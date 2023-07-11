Emekliler ek zam bekliyor! Yüzde 25'lik oran yeterli gelmedi: İşte ek zam detayları

Hürriyet gazetesinin yazarlarından Abdulkadir Selvi, emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zamın ardından emekliler arasında ek bir zam beklentisi oluştuğunu dile getirdi.

EK ZAM ORANI MECLİS GENEL KURULUNDA

Selvi'nin yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere verilen sözü tuttuğunu ve enflasyona ezdirmeden zam oranını yüzde 25'e çıkardığını ifade etti. Cumhurbaşkanının emekli dostu olduğunu vurgulayan Selvi, memurlara enflasyonun üstünde zam yapılmasının ve asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında korunmasının emeklilere olan ilginin bir göstergesi olduğunu belirtti. Emeklilerin zor koşullarda yaşadığını ve maaşlarının çalışana göre gerilediğini söyleyen Selvi, emeklilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir destek verdiğini ifade etti. Emeklilere yapılacak ek bir zam talebiyle ilgili olarak ise zam oranının önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek kesinleşeceğini ve emeklilerin gözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevirdiğini belirtti. Selvi, emeklilerin umutlarını yine Erdoğan'a bağladığını ve eğer Cumhurbaşkanı zam oranının artırılması yönünde talimat verirse Meclis'te bir önergeyle bu oranın artırılabileceğini dile getirdi. Emeklilerin seçimlerde Erdoğan'a güçlü bir destek verdiğini ve şimdi de ek bir destek talep ettiklerini ifade eden Selvi, emeklilere yönelik yapılacak ek bir zamın beklendiğini belirtti.