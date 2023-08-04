Emekli maaşlarına kallavi zam yola çıktı! 7500 TL alana 15 bin TL çıplak maaş!

Açıklamalara göre en düşün emekli maaşı 7500 TL olmasıyla birlikte Temmuz 2023’e adım atıldığından itibaren kademeli olarak artışların olacağı konuşulmaktaydı. Lakin Haziran ayı enflasyon değerinin açıklanması üzerine herkes hayal kırıklığına uğradı.

Refah payı harici SSK ve BAĞ-KUR emeklileri %19.77 oranında, memur emeklileri ise %17.55 oranında zam garanti oldu.

Artan emekli kök maaşı ile birlikte milyonlarca kişinin aylığı 7600 – 7700 düzeyinde bulundu. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin aylığına bir an önce kök ücretin yansıtılacağını duyurdu.

Konuya ilişkin olarak SGK uzmanı Özgür Erdursun ise Ekim ayını işaret etti. ‘’Ekim ayında Meclis açılacak ve büyük ihtimalle de yerel seçimlerin startı verilecek. Seçim öncesi dönemde daha yüksek zam yapılacak lakin bu konu önce Ekim ayında konuşulacaktır. Ama hükümet acele etmeyecektir.’’ Şeklinde açıklama yaptı. Emeklilere 8077 TL’lik zam verilmesine ilişkin olarak da; ‘’En düşük emekli aylığı 15 bin lira olur. Bu sayede de en düşün emekli aylığı uygulaması ortadan kalkar. ‘’ dedi.