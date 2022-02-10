İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
WhatsApp'tan gizliliği daha da artıracak efsane özellik!
Son Dakika
WhatsApp'tan gizliliği daha da artıracak...
Şubat ayı GSB burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı!
Son Dakika
Şubat ayı GSB burs ve...

Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!

Elektrik ve doğal gazda ihtiyaç sahiplerine fatura desteklerinin devam ettiğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hane başı yaklaşık olarak yıllık 5 bin lira tutarında bir ödeme gerçekleştirileceğini açıkladı.

10 Şubat 2022 Perşembe 18:48
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Takip Et:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrik ve doğal gazda fatura destek programı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl içinde elektrik ve doğal gaz faturaları için yaklaşık olarak 100 milyar lira tutarından bir destek sağladıkları bilgisini paylaşan Bakan Dönmez, bu desteğin bu yıl içerisinde de devam edeceğini açıkladı. 

Hane başı yıllık 5 bin lira tutarında bir destek ödemesi yapıldığını belirten Bakan Dönmez, konuşmasının devamında elektrik faturalarında birinci kademede yaklaşık olarak yüzde 50'lik, doğal gazda faturalarında ise yüzde 75’lik devlet desteğinin devam ettiğini ifade etti.



Son Güncelleme: 10.02.2022 18:48
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya İŞKUR üzerinden eleman alacak!
Almanya İŞKUR üzerinden eleman alacak!
20 lira ile işyeri açılabilecek yerler! En çok kazandıran iş yerleri hangileri ?
20 lira ile işyeri açılabilecek yerler! En çok kazandıran iş yerleri hangileri ?
Emeklilere yüksek promosyon veren bankalar hangileri ?
Emeklilere yüksek promosyon veren bankalar hangileri ?
Uzaktan kimlik tespiti ile hesap açma işlemleri
Uzaktan kimlik tespiti ile hesap açma işlemleri
Ziraat Bankası sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılır?
Ziraat Bankası sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılır?
Ekmeğe yeni zam geliyor!
Ekmeğe yeni zam geliyor!

Popüler Haberler

Umut Kurt kimdir?
Oyuncu Melis Mutluç kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 10 Şubat 2022 Perşembe Bitcoin ne kadar oldu?
Deniz Gökçer kimdir? Deniz Gökçer hakkında bilgiler
Oyuncu Buminhan Dedecan kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
11 Şubat 2022 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 11 Şubat Cuma at yarışı programı
ABC Komedisi “Bucktown”ın geliyor! Başrolde kimler olacak?
TJK 10 Şubat 2022 Perşembe at yarışı sonuçları
Hakan Karahan kimdir?
Oyuncu Öner Erkan kimdir? Öner Erkan nereli,kaç yaşında?
Aamir Khan hangi filmlerde rol almıştır? Aamir Khan filmleri
A101'in 16 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? A101, 16 Eylül'de vatandaşları yeniden mutlu edecek
İş Bankası temassız özelliği nasıl açılır?
Rüyada buğday görmek ne demek? Rüyada buğday tarlası görmek neye işarettir?
Kurban keserken hangi dualar okunur?
Mert Baksi kimdir? Mert Baksi hakkında bilgiler
Oyuncu Seçil Buket Akıncı kimdir? Seçil Buket Akıncı nereli, kaç yaşında?
Esengül Aypek kimdir, nerede doğmuştur? Esengül Aypek evli mi? Esengül Aypek kaç yaşında?
Oyuncu Deniz Uğur kimdir? Hayatı ve daha fazlası
Oyuncu Murat Eken kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
Oyuncu Boran Kuzum kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.