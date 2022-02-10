Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrik ve doğal gazda fatura destek programı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl içinde elektrik ve doğal gaz faturaları için yaklaşık olarak 100 milyar lira tutarından bir destek sağladıkları bilgisini paylaşan Bakan Dönmez, bu desteğin bu yıl içerisinde de devam edeceğini açıkladı.

Hane başı yıllık 5 bin lira tutarında bir destek ödemesi yapıldığını belirten Bakan Dönmez, konuşmasının devamında elektrik faturalarında birinci kademede yaklaşık olarak yüzde 50'lik, doğal gazda faturalarında ise yüzde 75’lik devlet desteğinin devam ettiğini ifade etti.