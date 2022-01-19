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Elektrik desteği kapsamında 20 bin aile daha alınacak!

3 yıl önce başlatılan ihtiyaç sahiplerine elektrik desteği programına 20 bin ailenin daha dahil edileceği öğrenildi. Haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

19 Ocak 2022 Çarşamba 22:28
Elektrik desteği kapsamında 20 bin aile daha alınacak!
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Kabine Toplantısı sonrası bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik desteğiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. 3 yıl önce başlatılan destek programı hakkında konuşan Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine müjdeli bir haberi paylaştı.

Bu güne kadar yıllık 2.1 milyon hane için elektrik desteği verildiğini söyleye Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu desteklerin devam edeceğini ve gerekli olması halinde daha fazla aileye ulaşım sağlayacaklarını duyurdu. 50.4 milyon lira kaynak ayırarak 20 bin aileyi daha elektrik destek programına alınacağı bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kömür yardımı hanelerinde ise şayet talep etmeleri halinde o desteği doğal gaz desteği olarak almalarını sağlayacaklarını kaydetti.


Son Güncelleme: 19.01.2022 22:28
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Anahtar Kelimeler:
Elektrik DesteğiDestek Programı Başvuru20 Bin Aileye Elektrik DesteğiCumhurbaşkanı Erdoğan
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