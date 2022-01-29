Ekmeğe yeni zam geliyor!

Temel gıdalardan biri olan ekmeğe yeni bir zam daha geliyor. En son Aralık ayında gelen zamlarla beraber ekmek bazı bölgelerde 2.50 TL olurken bazı yerlerde ise 3 TL, bazı yerlerde 3.50 TL olmuştu. Yapılan son açıklamalarla ekmeğe yeni bir zam geleceği bildirildi. Bu zam ile beraber ekmeğe son iki ayda iki defa zam gelmiş olacak.

Sözcü yazarlarından Mehtap Özcan Ertürk’ün yaptığı haberler kapsamında ekmeğe gelen zamlar öncelikle İstanbul’da görülecek. Önümüzdeki ayın ilk günlerinden itibaren İstanbul’da bulunan Kadıköy, Maltepe, Ataşehir başta olmak üzere birçok bölgede ekmeğe zam gelecek.

Şubat ayının başından itibaren bazı bölgelerde ekmeğin fiyatı 3.5 TL, bazı yerlerde ise 4 TL olacak. Bunların yanı sıra fırıncılar ve bu sektörün ileri gelenleri başta kaçakçılık olmak üzere bazı sorunlara el atılmazsa ekmeğin fiyatının 5 TL'ye kadar yükselebileceğini iddia ediyorlar.

Tüm bunların yanı sıra ekmeğin resmi fiyatına uymayan birçok kişi de var. Ekmeğin fiyatının 2.5 TL olmasına rağmen bazı işletmeler ekmek fiyatlarını kafalarına göre değiştirebiliyor. Dolayısıyla vatandaşlar daha da zor durumlar yaşıyor.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, önlem alınmadığı takdirde 1 ay sonra artacak olan fiyatların önüne geçilmesinin çok zor olacağını bildirdi. Kolivar, sadece kaçak işletmelere önlem alınsa dahi maliyetlerin 1.5 TL kadar düşebileceğini ifade etti.

