Ehliyet almak isteyenlere kötü haber! 3 gün sonra başlıyor: Artık bu miktarı ödeyecekler

Temmuz ayında ehliyet ücretlerine zam yapılacağına dair sosyal medyada dolaşan söylentiler, asgari ücretin ve memur maaşlarının artışının ardından ortaya çıktı. Ancak, 2023 Temmuz ehliyet ücretlerine henüz bir zam gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor. Detaylar ve zam miktarı hakkında bilgi eksikliği bulunuyor. Durumu takip etmek ve güncellemeleri beklemek en iyisi olacaktır. İşte detaylar...





EHLİYET ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

2023 Temmuz ayında ehliyet ücretlerine zam yapılacağı sosyal medyada konuşulan konular arasında yer alıyor. Ancak, söz konusu zam miktarı ve ne zaman gerçekleşeceği hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Son yayımlanan bir Resmi Gazete kararında sürücü belgesi harçlarının zamdan muaf tutulduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, sürücü kurslarında zam beklentisi devam etmektedir. İşte diğer ayrıntılar...





Mevcut ehliyet ücretleri ise farklı kategorilere göre değişmektedir. Örneğin, B sınıfı ehliyet harç ücreti 2.489,90 TL, değerli kağıt bedeli 624 TL ve vakıf payı 145 TL olmak üzere toplamda 3.258,9 TL'dir. Bu tutara sürücü kursu ücreti de eklenmektedir. Ayrıca, şehirlere göre de ücretler farklılık göstermektedir, örneğin İzmir'de 10.500 TL, İstanbul'da 11.000 TL ve Ankara'da 12.000 TL gibi. Sürücü kursu sahipleri ise en az %30 oranında bir zam beklentisi olduğunu belirtmektedir. Ancak, ehliyet almak isteyenlerin en güncel bilgileri takip etmeleri ve sürücü kurslarıyla iletişime geçmeleri önemlidir.