Egea parasına Golf satılıyor! Volkswagen büyük kampanyayı patlattı

Volkswagen Golf'ün Ağustos 2023 fiyatları açıklandı! Türkiye'de en çok tercih edilen modellerden olan Golf, güncel fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Başlangıç fiyatının Fiat Egea'nın üst paketinden daha düşük olması şaşırttı. İşte Volkswagen Golf'ün fiyat listesi...

Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye pazarında en çok tercih edilen markalardan biri olarak öne çıkıyor. Volkswagen'in popüler modellerinden biri olan Golf'ün Ağustos 2023 fiyatları açıklandı ve merakla bekleyen otomobilseverlerin ilgisini çekti.



VOLKSWAGEN GOLF AĞUSTOS 2023 FİYAT LİSTESİ





Volkswagen Golf, geniş donanım seçenekleri ve üstün performansıyla dikkat çeken bir model. Ağustos 2023 fiyat listesine bakıldığında, aracın başlangıç fiyatının 1 milyon 133 bin 100 TL olduğu görülüyor. Farklı motor hacimleri ve donanım özelliklerine sahip versiyonlar, fiyatları belirliyor. Sırasıyla 1.0 TSI 110 PS Manuel, 1.0 eTSI 110 PS DSG Life, 1.0 eTSI 110 PS DSG Style, 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line, 1.5 eTSI 150 PS DSG Style ve 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line modelleri için fiyatlar açıklandı.

Dikkat çeken bir nokta ise, Fiat Egea ile yapılan karşılaştırmada Volkswagen Golf'ün fiyatının Egea'nın üst paketinden daha düşük olması oldu. Fiat Egea'nın bir versiyonu 1 milyon 144 bin 900 TL'den satışa sunulurken, Volkswagen Golf'ün en düşük donanım paketindeki başlangıç fiyatı 1 milyon 133 bin 100 TL olarak belirlendi.