e-Devlet'ten başvuran 4.750 TL nakit para alacak! Milyonlarca dar gelirliye güzel haber

Türkiye'de dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ağustos ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 4 bin 750 TL'lik ekonomik yardımda bulunacağını açıkladı. Dar gelirli ve aynı zamanda ihtiyaç sahibi haneler için e-devlet başvuru formu hayata geçirildi. TC kimlik numaranız ile başvurmanız yeterli, ödemeniz hemen yapılacaktır.Bakanlığın son dakika duyurusu ve başvuru koşulları hakkında daha fazla bilgi haberimizde..

TC kimlik numaralarını girerek başvuru yapanlar, devlet yardımlarıyla ilgili müjdeli haberi aldı. Aile Bakanlığı bütçesinden sosyal yardımlara yönelik yeni e-devlet sisteminden başvuru ekranı açıldı. Hemen başvurmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla ve şifreleriyle e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru formunu doldurabilirler. Aylık 4750 TL tutarında yardım bir yıl geçerlidir. 12 ay ödeme almayı tercih ederseniz PTT ile ödeme alabilirsiniz.

DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN GEÇİM YÜKLERİ HAFİFLEYECEK





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dönemde yaptığı yardım çalışmaları ve yardım kampanyaları ile dar gelirli insanlara yardım etmenin ağır yükünü omuzlamaya devam ediyor. Bugün bakanlığın sosyal yardımlarla ilgili yeni bir duyuru geldi. Bakanlık, ihtiyaç sahibi hanelere 4 bin 750 lira nakdi yardımda bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapılacak ödeme başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilecektir. TC kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet'e giriş yaptığınızda anında ödeme yapılacaktır. Lütfen başvuru formunda TC kimlik numaranızı belirtiniz.

Aile Bakanlığı yardımlarından yararlanabilmeniz için hanenizin kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir. Bu şartı sağlayan vatandaşlar 11 haneli TC kimlik numarasıyla ve şifresiyle giriş yaparak e-devlet sistemi başvuru formunu doldurabilirler. Başvurunuzun onaylanması sadece 5 dakika sürer. Bakanlık ödemeyi yararlanıcının banka hesabına Ağustos ayında havale edecek.

Bakanlık, ihtiyaç sahibi tüm haneleri hedefleyen yeni bir kampanya yürütüyor. Bu nedenle e-Devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı sekmesinden size uygun destek başvuru formunu bulabilir ve doldurabilirsiniz. Düzenli olarak başvuru yapan vatandaşlara aylık olarak ödenir. Bu nedenle, Ağustos ödemelerinizi tamamlamak istiyorsanız acele edin.