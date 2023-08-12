Düğün yapmadan önce başvurunuzu yapın! Faizsiz kredi kampanyası resmen başladı

Düğün yapacak gençlere faizsiz kredi desteği geldi. 150 bin TL evlilik kredisi ile ilgili açıklamalar yapıldı. Düğün hazırlığında çiftlere ilaç gibi gelecek nakit destek için tüm detaylar...

Devlet evlenecek çiftlere destek vermeye devam ederken 150 bin TL faizsiz kredi verileceğini duyurdu. Kredi başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlanırken başvuru şartları ise merak konusu oldu. 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir, kimler başvuruda bulunabilir?



EVLENECEK ÇİFTLERE NAKİT DESTEK

Evlilik hazırlığında olan gençlerin en çok ihtiyacı nakit destek olurken devlet musluğun ağzını açtı. düğün yapacak olan çiftlere 150 bin TL tutarında ödenecek evlilik kredisi ile ilgili başvuruların ve şartların bilgisi paylaşıldı. Ağustos ayında kredi destek başvurularının başlayıp başlamadığına dair araştırmalar devam ederken gözler hükümetten gelecek açıklamaya çevrildi.





FAİZSİZ 150 BİN TL KREDİ

Genç çiftlerin evlilik hazırlığı sürecinde maddi yükün biraz olsun azaltılması için ertelemeli faizsiz kredi imkanı sunuldu. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden 2 yıl ertelemeli faizsiz ve 48 ay vadeli olarak kredi sunulacağı belirtildi.