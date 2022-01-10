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Doğum yardım parası nasıl alınmaktadır? Şartları nelerdir?

Doğum yardım parası ,doğumdan önce ya da sonra annelere verilen paradır. Bu ödeme doğum yapan annelere verilmektedir.Doğum yardım parasının miktarı bazı şartlara göre değişiklik göstermektedir.Doğum yardım parası nasıl alınmaktadır? Bu haberimizde doğum yardım parası hakkında tüm detayları sizler için derledik. İşte 2021 doğum yardım parası ...

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:27
Doğum yardım parası nasıl alınmaktadır? Şartları nelerdir?
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Doğum yaptıktan sonra annelere , çocuklarının ihtiyaçlarını karşılaması için doğum yardım ödemesi yapılmaktadır. Devlet her yıl doğum yardım parasını belirlemektedir.

Doğum yardım parası, doğumdan sonra anne ve bebeğinin masraflarını karşılamak için devlet tarafından sunulan bir yardımdır. Bu parayı alabilmek bazı şartlar gerekmektedir.

Doğum yardım parası şartları

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olmak

15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum gerçekleştirmek

Doğumda bebeğin canlı olması

Doğum sonrasında çocuğun hayatta olması

Doğum yardım parası başvurusu

İlk olarak doğumu gerçekleşen bebeğin kimlik kaydının yaptırılması gerekmektedir. kimlik kaydının ardından doğum yardım başvurusu yapılabilir. Başvuru ,Sosyal Hizmetler Merkezi’nde gerçekleşir. Burada verilen dilekçeyi doldurduktan sonra sisteme işlenecek. Sisteme işlendikten sonra doğum yardım ödemesini alabilirsiniz.

PTT ve e-Devlet üzerinden başvurunuzu sorgulayabilirsiniz. Başvurunuz onaylanırsa bir sonraki ay doğum yardım parasını almaya başlayabilirsiniz.

Doğum yardım parası

Çocuk yardım parası 300 TL ile 600 TL arasında değişmektedir. Ayrıca doğum sonrasında 202 TL’de süt parası verilmektedir.

 


Son Güncelleme: 10.01.2022 00:27
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2021 Doğum Yardım ParasıDoğum Yardım Parası Nasıl Alınır?
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