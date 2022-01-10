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Doğal gaz desteği ne zaman başlıyor? Bakan Yanık, tarih verdi!

Daha önceden duyurusu yapılan doğal gaz desteği ile ilgili başlatılan çalışmalar netleşmeye başladı. Bir çok vatandaş bu desteklerin ne zaman başlayacağı konusunu merak ederken gelen talepler üzerine bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğal gaz desteği ile ilgili ödemeler hakkında belirlenen tarihi açıkladı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 13:24
Doğal gaz desteği ne zaman başlıyor? Bakan Yanık, tarih verdi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıklaması yaptığı doğal gaz desteği ile ilgili de değerlendirmeler yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, başlattıkları çalışmaların neredeyse netleştiğini ve destek ödemelerini de başlatacaklarını söyledi.

Üzerinde çalışılması gereken bir kaç konu daha olduğunu belirten Bakan Yanık, ısınma yardımı adı altında sürekli destekte bulunulan bir grup olduğunu aktardı. Doğal yarsımı ile başlatılan çalışmaların tamamlanmasına az bir süre kaldığını söyleyen Bakan Yanık, Mart ayı gibi destek hakkında sahip tüm vatandaşlara ödemelerin gerçekleştirileceğini duyurdu.


Son Güncelleme: 10.01.2022 13:24
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