Doğal gaz desteği ne zaman başlıyor? Bakan Yanık, tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıklaması yaptığı doğal gaz desteği ile ilgili de değerlendirmeler yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, başlattıkları çalışmaların neredeyse netleştiğini ve destek ödemelerini de başlatacaklarını söyledi.

Üzerinde çalışılması gereken bir kaç konu daha olduğunu belirten Bakan Yanık, ısınma yardımı adı altında sürekli destekte bulunulan bir grup olduğunu aktardı. Doğal yarsımı ile başlatılan çalışmaların tamamlanmasına az bir süre kaldığını söyleyen Bakan Yanık, Mart ayı gibi destek hakkında sahip tüm vatandaşlara ödemelerin gerçekleştirileceğini duyurdu.