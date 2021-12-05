Devlet Yardımları almak için nerelere başvuru yapılabilir? Nakdi Para Yardımı yapan yerler nerelerdir? Bunlardan Kimler Faydalanabilir?

Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için hem maddi ihtiyaçlarını hem de gıda, giyecek barınma gibi çeşitli alanlarda ,ayrıca öğrenciler için çeşitli alanlarda gereksinim duyulan ihtiyaçları için devlet destekli yardımlar yapılıyor. Yapılan devlet yardımları kişilerin ihtiyaçlarına göre belirleniyor.

Devlet yardımı alabilmek için başvurulması gereken yerler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, T.C. İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, özel şirketler, vakıflar, denekler, üniversiteler, okullar ve Sivil Toplum Kuruluşları şeklinde belirlenmiştir.

Yardım almak isteyen vatandaşların bu yardımlara ihtiyaç duyması neticesiyle ekonomik durumunu araştırılması sonucu yardımlardan yararlanıp yararlanmayacağına karar veriliyor. Başvuru yapan kişinini üzerine kayıtlı herhangi bir malın olmaması gerekiyor. Ailede kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Ayrıca yetim durumda olan öğrencilere ve 65 yaşın üzerinde olup emekli maaşı almıyor iseniz başvuru yapılabiliyor.

Engelliler için yapılan maddi yardım çeşitleri arasında Sosyal Yardımlaşma maaşı, engeliler için evde bakım maaşı ihtiyaç sahiplerine veriliyor.