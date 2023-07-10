Cumhurbaşkanı Erdoğan onay mührünü bastı! Kendi evini yapmak isteyenlere 500 bin TL hibe dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan onay mührünü bastı! Kendi evini yapmak isteyenlere 500 bin TL hibe dağıtılacak

Son dakika habere göre, depremzedelerin kendi evlerini yapmak istemeleri durumunda devlet tarafından 500 bin TL'lik bir hibe verileceği duyuruldu. Bu açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yapıldı. Ayrıntılar haberimizde...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş depreminden etkilenen bölgelerin hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılması ve afetzedelerin evlerine yeniden kavuşmaları için büyük bir adım atıyor.

250 BİN LİRA HİBE SAĞLANACAK

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Son açıklamalarında, "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yeniden yapılanma sürecinde, depremzedelerin kendi evlerini inşa etmelerine destek olmak amacıyla önemli bir hibe programı uygulanacak. Bu program kapsamında, depremzedelerin kendi evlerini yapmak isteyenlere 500 bin lira, dükkanlarını tekrar inşa etmek isteyen vatandaşlara ise 250 bin lira hibe sağlanacağı belirtiliyor.

Bu yeni paket, depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara büyük bir umut ve destek sağlayacak. Evlerini kaybeden insanların yaşadığı zorlukları hafifletmek ve yeniden başlamalarını teşvik etmek amacıyla sağlanacak bu maddi destekler, depremzedelerin kendi hayatlarını yeniden kurmalarına yardımcı olacak. Yerinde Dönüşüm projesi, sadece hasar görmüş yapıların onarılmasıyla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda afetzedelerin daha güvenli ve dayanıklı yapılar inşa etmelerini teşvik edecek önemli bir adım olacak.

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