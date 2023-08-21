Çocuğu okula giden ailelere dev destek! Bu ödeme okul masraflarını hafifletecek! PTT’ye giden parasını alır

Bir müjdeli haberle 1-8. sınıf öğrencileri ve velileri sevindiriyor! Eğitim döneminin yaklaşmasıyla birlikte, okula dönüş hazırlıkları da hız kazanıyor. Bu heyecan verici süreçte, özellikle dar gelirli ailelere yönelik olarak sunulan kırtasiye yardımı, çocukların eğitimine katkı sağlayarak fırsat eşitliği sunuyor.

2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 300 TL değerindeki kırtasiye yardımıyla ailelere destek olunuyor. Bu yardım, öğrenci velilerinin okul dönemi masraflarını hafifletmeyi hedefliyor. Okul çantası, defter, kalem gibi temel kırtasiye malzemelerinin alımı gibi masraflar, özellikle dar gelirli aileler için zorlayıcı olabiliyor. Ancak bu destek sayesinde, çocukların eğitimine katkı sağlamak isteyen aileler rahat bir nefes alabilecek.





Kırtasiye yardımı, bir defaya mahsus olup geri ödemesiz olarak veriliyor. Bu şekilde, dar gelirli ailelere ek bir yük getirilmeden çocukların eğitimine destek olunması amaçlanıyor. Sosyal Ekonomik Destek (SED) kapsamında sunulan bu yardım, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan ailelere yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

Kırtasiye yardımından faydalanmak isteyen ailelerin sağlamaları gereken belgeler arasında öğrenci ve veli T.C. Kimlik veya nüfus cüzdanı, öğrenci belgesi, velinin gelir belgesi veya işsizlik durumunu gösteren SGK belgesi, aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi, kiracı ise kira sözleşmesi veya ev sahibi ise tapu fotokopisi, velinin İŞKUR kayıt belgesi ve muhtarlıktan alınmış fakirlik belgesi yer alıyor.

Bu kırtasiye yardımı, çocukların eğitimine verilen değeri ve toplumun eğitimde fırsat eşitliğini sağlama çabasını yansıtan önemli bir adım olarak kayda geçiyor. Dar gelirli ailelerin rahat bir nefes almasını sağlayan bu destek, geleceğin daha aydınlık olmasına katkıda bulunuyor. Aileler, PTT aracılığıyla bu yardımı hızla alabilirken, çocuklar da daha umutlu bir şekilde yeni eğitim yılına adım atabilecekler.