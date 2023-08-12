Çalışmayanlara devletten 4.471 TL destek ödemesi! Bu şartı sağlayanlar alabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni işe başlayan bireyleri desteklemek amacıyla önemli bir adım attı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde hayata geçirilen bu girişimle, "İşe Başlama Yardımı" adı altında 4.471 TL ödeme yapılacak.

11 Ağustos 2023 tarihinde yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde yeni işe giren bireyler, devletin sağladığı bu destekle iş hayatlarına daha güçlü bir başlangıç yapacaklar. Geçtiğimiz yıl 2.157 TL olan bu yardım miktarı, bu yıl 4.471 TL'ye yükseltildi. Bu sayede işe başlayan kişiler, bir yıl boyunca sigorta primlerini karşılamak suretiyle istihdama destek olacaklar.





Ayrıca, İş Kurumu'nun iş imkanlarına yönlendirdiği bireyleri desteklemek amacıyla "İşe Yönlendirme Yardımı" da sunuluyor. İş görüşmesi ve başvuru/kabul süreçlerindeki masrafları karşılamak üzere aylık bir defaya kadar, yılda en fazla üç kez verilen bu destek ile iş arayanların iş bulma süreçleri kolaylaştırılıyor.

Bakan Göktaş, bu yardımlardan yararlanan bireylerin 12 ay boyunca şartlı eğitim ve sağlık yardımlarından mahrum bırakılmayacağını belirtiyor. Eğitim ve gıda yardımlarında da öncelik tanındığını vurgulayan Bakan Göktaş, bu desteklerle işe başlayan kişilere giysi, bakım gibi ihtiyaçlarının da karşılanacağını ifade ediyor.

İşe başlama yardımından yararlanmak isteyen 18-55 yaş aralığındaki sosyal yardım alıcıları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından çalışabilir olarak değerlendirildikten sonra İŞKUR'a yönlendirilerek bu destekten faydalanabilecekler. Başvurular, kaymakamlıklar aracılığıyla veya e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru sırasında TC kimlik kartının yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Başvuru sonuçları ise e-devlet platformu üzerinden takip edilebilecek.