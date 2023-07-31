Bugün resmen başladı! Emekliye maaşa ek ödeme onayı geldi: Başvurmayan bin pişman

Bu sabah yapılan duyuruda emeklilere sevindirici bir ek ödeme müjdesi verildi. Bu ödemenin 9 bin TL olacağı ifade edildi ve bu haber 16 milyon emeklinin yüzünü güldürdü. Emeklilere yapılacak ek ödemelerin, hesaplarına yatırılacağı bilgisi de paylaşıldı. Bu gelişme, emekliler arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı ve mali açıdan destek sağlayacak bir kaynağın emeklilerin hesaplarına aktarılacağı haberleri yayıldı.

Bu sabah saat 09:30'da yapılan onay ile 16 milyon emekliye büyük bir müjde verildi. Emeklilere ek olarak tam tamına 9.000 TL ödeme yapılacak. Bu ek ödeme, 29-30 Temmuz tarihlerinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bu haberle birlikte 16 milyon emeklinin yüzü güldü. İşte detaylar...





EMEKLİLER İÇİN MÜJDELİ HABER GELDİ

Sabah saatlerinde yapılan son dakika duyurusu, 16 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber olarak yankı uyandırdı. Emekliler, kendilerine yapılan yüzde 25'lik zamı yeterli bulmadı ve ek bir zam talebinde bulundu. Bu talep sonrasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı: Emeklilere ek ödeme imkanı sunuldu. Başvurular 29-30-31 Temmuz tarihlerine kadar yapılacak ve emekliler, bu başvurular sonucunda maaşlarına ek olarak 9.000 TL'ye kadar ödeme alabilecekler. İşte diğer ayrıntılar...





SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT emeklisi olmak üzere yaklaşık 16 milyon vatandaş için Temmuz ayında yapılan maaş zammı yüzde 25 olarak gerçekleştirildi. Ancak bu zam, emeklilerin beklentilerini karşılamadı ve ek zam talepleri gündeme geldi. Bu talepleri dikkate alan yetkililer, emeklilere ek ödeme olanağı sundu.

Bu ek ödemeden yararlanmak isteyen emekliler, 29-30-31 Temmuz tarihlerine kadar başvuruda bulunabilecekler. Başvuruların sonucunda, emeklilerin IBAN numaralarına en az 9.000 TL tutarında ek ödeme yapılacak.

Bu haber, emekliler arasında büyük bir ilgi ve heyecan uyandırdı. Özellikle ekonomik sıkıntılar yaşayan emekliler için bu ödeme büyük bir destek olacak ve hayatlarını rahatlatacak bir kaynak sağlayacak. Başvuruların son tarihi olan 31 Temmuz'a kadar emekliler, bu ek ödeme fırsatından yararlanmak için gerekli adımları atacaklar.

Emekliler için sunulan bu ek ödeme, maaşlarına ekstra bir katkı sağlayacak ve emeklilerin maddi açıdan biraz olsun rahatlamasına yardımcı olacak. Özellikle yüzde 25 zamın yetersiz bulunduğu bir dönemde bu ek ödeme imkanı, emeklilerin taleplerine bir yanıt olarak görülüyor ve memnuniyetle karşılanıyor. 31 Temmuz'a kadar devam edecek başvuruların ardından, emeklilerin maaşlarına ek olarak alacakları ek ödemeler, birçok ailenin yaşam standartlarını olumlu yönde etkileyecek ve hayatlarına bir nefes aldıracak.

Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri bankalar tarafından belirlendi ve açıklandı. Farklı bankalar farklı kriterlere göre promosyon ödemelerini yapacaklar.

Ziraat Bankası, emekli aylığı miktarına göre ödemeler yapacak. 3.500 TL altındaki emeklilere 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasındakilere 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasındakilere 4.500 TL, 10.000 TL üzerindekiler için ise 5.000 TL promosyon ödemesi yapacak.

Vakıfbank, benzer şekilde emekli aylığına göre promosyonlar belirledi. 3.500 TL'ye kadar olanlara 3 yıl içinde toplam 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasındakilere 3 yıl içinde toplam 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasındakilere 3 yıl içinde toplam 4.500 TL, 10.000 TL ve üzerindekiler için ise 3 yıl içinde toplam 5.000 TL promosyon ödemesi yapacak.

Halkbank, emekli aylığına göre ödemeleri düzenledi. 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasındakilere 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasındakilere 4.500 TL, 10.000 TL üzerindekiler için ise 5.000 TL promosyon ödemesi yapacak.

Akbank, ekstra olarak 7.000 TL'ye kadar promosyon yapacak ve 3.000 TL ek nakit para ile birlikte toplamda 10.000 TL promosyon ödemesi yapacak. Ayrıca, ilk kez kart başvurusu yapanlar için 12 ay boyunca toplamda 3.000 TL chip-para ödemesi yapacak.

Garanti BBVA, emekli aylığına göre 4.500 TL ile 7.500 TL arasında 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında 6.750 TL, 10.000 TL ve üzerindekiler için ise 7.500 TL promosyon ödemesi yapacak.

Denizbank, emekli maaşı miktarına göre 3.000 TL ile 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapacak.

ING Bank, emekli maaşı miktarına göre 5.100 TL ile 8.500 TL arasında promosyon ödemesi yapacak.

Kuveyt Türk, emekli aylığı miktarına göre 4.800 TL ile 8.000 TL arasında promosyon ödemesi yapacak.

Yapı Kredi Bankası, emekli maaşı miktarına göre 4.500 TL ile 7.500 TL arasında 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında 6.750 TL, 10.000 TL üzerindekiler için ise 7.500 TL promosyon ödemesi yapacak.

Türkiye Finans, emekli maaşı miktarına göre 3.000 TL ile 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapacak. Ayrıca, ekstra ödeme için 30 gün içinde en az 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 250 TL ile 2.000 TL arasında ek nakit promosyon ödemesi yapacak.

İş Bankası, emekli aylığı miktarına göre 4.500 TL ile 7.500 TL arasında 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında 6.750 TL, 10.000 TL ve üzerindekiler için ise 7.500 TL promosyon ödemesi yapacak.

Not: Promosyon ödemeleri bankaların belirlediği kriterlere göre yapılacak ve ayrıntılı bilgilere bankalardan ulaşmak mümkün olacaktır.