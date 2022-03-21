Bu Sene Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi 2022 Ne Zaman Yatacak?

Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emeklinin merakla beklediği emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Bayram Mayıs ayında iken ikramiyeler ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.. Vatandaşların uzun süredir hükümetten beklediği açıklamalardan birisi olan emekli ikramiyeleri ile ilgili açıklama geldi mi? Bu sene ramazan bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor...

Emeklinin bayramlardan bayramlara aldığı yılda 2 emekli ikramiyeleri merakla bekleniyor. Ramazan ayı öncesinde 13 milyon emekliyi ilgilendiren bu gelişmeler ise büyük merak konusu.. Emekliler ne kadar emekli ikramiyesi alacak? İşte yeni sıcak gelişmeler gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR ZAM ALACAK? 2022 MAYIS EMEKLİ İKRAMİYE NE KADAR?

Emeklilerin gözü hükümetten gelecek açıklamalarda.. Hükümete yakın kulislerden gelen bilgiler doğrultusunda ise emekli ikramiyelerine %100 oranında zam uygulanacak. Yapılacak bu zam sonrası ise emekli ikramiyelerinin 1000 Türk Lirası'ndan 2000 Türk Lirası'na çıkması bekleniyor.

Gelecek bu zam ile birlikte emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda toplamda 4000 Türk Lirası emekli ikramiyesi almış olacak.

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

13 milyon emeklinin Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacağı büyük merak konusu oldu. Geçtiğimiz senelerde bayram öncesinde yatırılan ikramiyeler bu sene ayın kaçında yatacak büyük merak konusu.. Gelen bilgiler doğrultusunda ise Ramazan bayramına gelmeden 1 hafta önce 25 Nisan'da 13 milyon emeklinin gözü kulağı olan ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Yapılan zam miktarının ise Kabine Toplantısı sonrasında Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.